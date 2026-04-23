Kundsupportmedarbetare till Bredband2 i Umeå
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Bredband2 är Sveriges tredje största fiberleverantör och förser en halv miljon kunder dagligen med internet både hemma och på jobbet. Vi erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som internet, mobiltelefoni, streaming och IT-säkerhetslösningar till privat- och företagskunder.
Vi vet att det är våra medarbetares värdefulla arbete som är grunden till vår framgång, Därför lyfter vi varandra, uppmärksammar insatser och visar genuin uppskattning i vardagen. Tillsammans uppmärksammar vi kollegor som utmärker sig under året och arrangerar löpande aktiviteter för att alla medarbetare ska trivas och må bra. I vår gemenskap är alla välkomna och vi behandlar varandra med respekt.
Vi strävar tillsammans mot gemensamma mål för att skapa en roligare och mer meningsfull vardag. Hos oss är service, gemenskap och utveckling en självklar del av vardagen.
Nu söker vi fler kollegor till vår kundtjänst i Umeå.
Företaget erbjuder
• Tjänsten utgår från kontoret i Umeå och innebär arbete på plats i våra fina lokaler på Umestan.
• Ett generöst förmånspaket som stödjer både fysisk och psykisk hälsa, med bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdsprogram och samtalsstöd.
• En inkluderande kultur där gemenskapen är stark och vi bygger relationer genom aktiviteter, firanden och uppskattning i vardagen.
• Här får du chans att utvecklas, lära dig nytt och växa i din roll. Arbetsuppgifter
* Hantera inkommande kundärenden via telefon, e-post, Chatt där du svarar på frågor om t ex fakturor, avtal, tjänster och abonnemang.
• Du kommer att utföra enklare teknisk felsökning av bredband och telefoni.
• Som medarbetare bidrar du till struktur och kunskapsdelning inom teamet för att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt och god sammanhållning inom ditt team. Profil
Eftersom vi lägger stor vikt vid dig som person ser vi gärna att du känner igen dig i denna beskrivning:
• Har en god känsla för service och är trygg i kunddialoger, även i mer utmanande situationer.
• Trivs i team, bidrar till samarbete och kunskapsdelning samt stöttar dina kollegor.
• Är ansvarstagande, lösningsfokuserad och motiverad att ge bra service, samt kan växla mellan olika typer av ärenden.
• Har lätt för att anpassa dig och trivs i en varierad vardag.
• Arbetar effektivt och behåller fokus även i ett högt tempo med många ärenden.
• Är nyfiken och vill utvecklas och lära dig nytt i din roll.
Är du i början av din karriär och vill lära dig mer inom kundservice? Hos oss får du en bra start, med introduktion och stöd som gör att du snabbt känner dig trygg i att hantera egna kundärenden. Så ansöker du
Arbetstider och villkor
Omfattning: Heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tillträde: april/maj
Arbetstider: Dagtid mellan kl 09:00-18:00 och var tredje helg mellan kl10:00-14:00.
Ansökan
För mer information är du varmt välkommen att kontakta Andreas Christiansen på 073- 351 27 57 eller Julia Larsson på 073-351 27 82 eller via e-post: julia.larsson@clwork.se
. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök därför snarast möjligt men senast 2 maj via www.clockworkpeople.se.
Om du söker och blir aktuell för en anställning behöver du vara tillgänglig för start den 18 maj.
Om rekryteringsprocessen.
För att säkerställa att både du och Bredband2 får en så rättvis, trygg och matchande process som möjligt arbetar vi på Clockwork med en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsmetod. Det innebär att alla kandidater bedöms på samma grunder och utifrån de kompetenser som är viktigast för rollen.
När du skickar in din ansökan godkänner du de villkor som är kopplade till tjänsten, såsom arbetstider, lön och tillträdesdatum. Därefter följer vår rekryteringsprocess i några ytterligare steg:
Intervju hos Clockwork
Om din profil matchar rollens krav kommer vi först att bjuda in dig till en intervju. Under intervjun får du berätta mer om dig själv, din motivation och hur du arbetar i olika kundsituationer. Vi använder strukturerade frågor för att ge alla kandidater en rättvis och likvärdig bedömning.
Intervju hos Bredband2
Om du blir utvald att gå vidare får du träffa rekryterande chefer hos Bredband2 för en fördjupad intervju och möjlighet att ställa ytterligare frågor och se hur arbetsmiljön är.
Referenstagning
Går du vidare i processen kommer vi be dig lämna kontaktuppgifter till referenser som kan berätta mer om dina styrkor och hur du fungerar i arbetsrollen. Vi kontaktar aldrig referenser utan ditt godkännande.
Bakgrundskontroller
För vissa tjänster genomför vi även enklare bakgrundskontroller som ett sista steg, vilket görs på ett transparent och respektfullt sätt och du informeras alltid innan detta sker.
Vårt mål är att du ska känna dig väl bemött, informerad och trygg genom hela processen. Vi strävar efter att alla sökande ska få en positiv upplevelse - oavsett om du går vidare eller inte.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
