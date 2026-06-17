Kundsupportmedarbetare
OnePartnerGroup Stockholm AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-17
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Nu söker vi, på uppdrag av ID06, en kundsupportmedarbetare till deras Servicedesk i Stockholm.
ID06 driver ID06‐systemet för säker identifiering på arbetsplatser och arbetar för sund konkurrens samt säkra och socialt hållbara arbetsplatser. Servicedesk är en central del i mötet med användarna.
Om rollen
I rollen som kundsupportmedarbetare arbetar du tillsammans med ett team som hanterar inkommande ärenden via telefon och e-post. Kontakterna kommer från både svenska och internationella användare och rör ofta frågor om ID06‐kort, beställningar och regelverk.
Arbetet innebär bland annat att du:
svarar på samtal och mejl från företag och kortanvändare
granskar foton, identitetshandlingar och intyg i samband med beställning av ID06‐kort
handlägger ärenden enligt fastställda rutiner och regler
arbetar i flera olika system parallellt för att få ärenden rätt från början
Arbetet varieras mellan telefontid och andra arbetsuppgifter men inflödet av samtal är högt och det är i princip alltid kö. Kraven på noggrannhet och korrekthet är dock alltid desamma.
Du kommer att hantera personuppgifter och i vissa fall sekretessbelagd information, vilket gör att ansvarstagande och kvalitet är centralt i rollen. Teamet arbetar gemensamt mot mål kopplade till kundnöjdhet och kvalitet i handläggningen.
Vem vi söker
Vi söker dig som har arbetat med kundsupport, kundtjänst eller liknande och som känner dig trygg i kunddialogen även när frågor är återkommande eller när kunden är frustrerad.
Du:
uttrycker dig tydligt och pedagogiskt
har ett lugnt och professionellt bemötande
trivs med att arbeta strukturerat och följa regelverk
tar ansvar för att ärenden blir korrekt hanterade
Språk är en viktig del av rollen. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och behärskar dessutom ett tredje språk, till exempel polska, ukrainska eller ett närliggande språk. Det tredje språket används främst i telefonsamtal med användare som har begränsad svenskkunskap.
Vi ser också att du har arbetat i någon form av ärendehanteringssystem tidigare och har lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt.
Vill du veta mer?
Uppdraget är på heltid, med start så snart som möjligt och sträcker sig till och med 31 december 2026.
Du blir anställd av OnePartnerGroup och arbetar på plats hos ID06 på Klarabergsviadukten i Stockholm.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
(mailto:josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
) eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
(mailto:ida.winther@onepartnergroup.se
)
I konsultvärlden så går det oftast fort så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss får du stöd av din konsultchef i att lyckas och trivas i din roll. Din anställning omfattas av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag – för oss är det viktigt att du känner dig trygg i din anställning.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
ID06 AB (Stockholm) Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ida Winther ida.winther@onepartnergroup.se Jobbnummer
9968962