Kundsupport till Stena Recycling i Linköping
A Hub AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2025-08-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Askersund
eller i hela Sverige
VÅR KUND
Stena Recycling är ett av Europas ledande återvinningsföretag och erbjuder helhetslösningar inom återvinning och cirkulära tjänster. Med ett långsiktigt perspektiv på människor och miljö erbjuder vår kund hållbara lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Deras företagskultur präglas av innovationskraft, nyfikenhet och ambition att i nära samarbete med deras kunder driva utvecklingen i branschen.
Vår kund erbjuder en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Dessutom satsar de mycket på kompetenshöjande insatser och som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med Stena Recycling. Här får du jobba i en framtidsbransch!
OM ROLLEN
I rollen som Kundsupportmedarbetare skapar du en positiv kundupplevelse och är ansiktet utåt för Stena Recycling. Vi söker dig som vill förstärka verksamheten under deras pågående systembyte med chans till förlängning. Din primära uppgift är att hantera inkommande ärenden, samtal och mail, via ärendehanteringssystem. Du strävar efter att lösa kundens ärende redan vid första kontakt eller vid behov kopplar ihop kunden med rätt kollega internt och följer kundens ärende från start till slut med löpande återkoppling. Du kommer också att kontakta företagets kunder proaktivt via telefon för att säkerställa kundnöjdhet och potentiell utveckling av samarbetet.
Dagligen hjälper du kunder att få en god hantering av sitt avfall samt utvecklar kundens affär genom att arbeta med merservice där du ser helheten och hittar långsiktiga och hållbara lösningar utifrån kundens behov. I rollen som Kundsupportmedarbetare arbetar du nära kollegor i andra roller på filialen samt har ett tätt samarbete med dina närmsta kollegor i supportteamet. Att ha intresse av och helhetsförståelse för företagets affär är en viktig del i rollen. Stena Recycling arbetar ständigt med utveckling och förbättringar av rutiner och arbetssätt, där du förväntas vara en drivande deltagare!
Exempel på andra arbetsuppgifter du kommer att utföra:
Orderläggning för inleveranser via affärssystemet
Lägga upp nya kunder via affärssystemet
Hantera och dokumentera kundreklamationer
Delta och aktivt bidra till verksamhetens förbättringsarbete genom att samla insikter om kundens behov och upplevelse
Proaktivt arbeta med att digitalisera kunderna via kundportalen
OM DIG
För att lyckas i rollen som Kundsupport ser vi att du är serviceinriktad och trivs med att bygga och förvalta relationer. Du har lätt för att kommunicera, är lyhörd i ditt bemötande och gör ditt yttersta för att skapa en god kundupplevelse. Som person är du självständig samtidigt som du är bra på att samarbeta, både vad gäller kunder och kollegor internt.
Vidare är du en person som gärna tar ägarskap och har god förmåga att prioritera samt skapa struktur i ditt arbete. Du arbetar gärna proaktivt där du själv tar egna initiativ till att driva på förbättringar och ligga steget före. På företaget är det högt tempo, en händelsestyrd och föränderlig verksamhet så din förmåga att snabbt hantera och prioritera bland arbetsuppgifter är avgörande.
KVALIFIKATIONER Flerårig arbetslivserfarenhet av service och löpande kundkontakt samt arbete med ärendehanteringssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av innesälj
ÖVRIG INFORMATION
Start: Enligt överenskommelse i augusti eller september
Plats: Arbetet sker från Stenas filial på Bangårdsgatan 3 i Linköping
Omfattning: Heltid, vardagar med arbetstider förlagda 07-16 Anställningsform: Konsultuppdrag via A-hub Låter detta som en intressant roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Sebastian Dejler sebastian@a-hub.se Jobbnummer
9480043