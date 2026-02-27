Kundsupport till CK Trafikskola Jakobsberg - Heltid
2026-02-27
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
Kort om oss:
CK Trafikskola AB expanderar - och nu satsar vi stort i Jakobsberg!
Vi finns med 5 minuters gångavstånd från Jakobsberg Centrum och erbjuder våra elever utbildning i helt nyrenoverade, fräscha och moderna lokaler. En utbildning hos oss är något eleven bär med sig hela livet - både när det gäller trafiksäkerhet och upplevelsen längs vägen.
Med över 22 års erfarenhet inom trafikutbildning fortsätter vi att växa, och kvalitet är - och kommer alltid att vara - vårt främsta fokus. Nu söker vi dig som vill vara med och bygga upp samt vidareutveckla vår verksamhet i Jakobsberg från och med den 1/6-2026.
Hos oss är kvalitet A och O.
Om rollen
Vill du vara en del av ett drivet och engagerat team som brinner för utveckling, ständig tillväxt och att alltid leverera resultat med högsta kvalitet?
I samband med vår expansion i Jakobsberg söker vi nu en Kundsupport som kommer att arbeta nära vår Regionchef och ha en nyckelroll i den dagliga verksamheten.
Samtidigt är du ansiktet utåt för vår nya etablering i Jakobsberg. Du ansvarar för receptionen, tar emot besökare och säkerställer att lokalen alltid håller hög standard. Du är även behjälplig i enklare ekonomiadministration, såsom fakturahantering.
Detta är en möjlighet för dig som vill vara med från start i en växande verksamhet och bidra aktivt till att sätta strukturer, rutiner och kultur i vår nya satsning.

Publiceringsdatum: 2026-02-27

Kvalifikationer
Du talar Svenska, Engelska, Syrianska och Arabiska (krav)
Du kan skriva obehindrat på Svenska och Engelska (krav)
Du har B-körkort (krav)Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till:
Hantera och besvara mejl samt kundförfrågningar
Boka och administrera lektioner och kurser
Protokollskrivning vid interna möten
Självständig koordinering av kalender och planering tillsammans med Regionchef
Administrativ support i verksamheten
Sammanställning av dokument och aktivitetsplaner
Övergripande ansvar för kontorslokalen i Jakobsberg
Mottagande av externa besökare och kunder
Marknadsföring via sociala medier
Veckovisa inköp
Leta och boka uppkörningstider åt elever
Daglig kundkontakt via telefon och sms (svenska, engelska, arabiska)
Daglig dialog med trafiklärare och Regionchef
Uppföljning av elevers utbildning
Boka in elever utifrån önskemål om dag och tid
Säkerställa att reception, teorisal och lokaler är rena och välkomnande
Förbereda inför kurser
Sammanställa och analysera material till rapporter
Utveckla och effektivisera rutiner
Driva projekt och planera event
Din personlighet och erfarenhet
På CK Trafikskola präglas kulturen av hög energi, stort engagemang och starkt driv. Vi verkar i en snabbrörlig miljö där ambition och tävlingsanda kombineras med värme, humor och en familjär känsla.
Vi söker dig som:
Är organiserad, strukturerad och noggrann
Tar stort ansvar och känner ägandeskap för dina arbetsuppgifter
Är självgående och lösningsorienterad
Har en professionell framtoning och ett positivt bemötande
Trivs med att arbeta med människor och alltid sätter kunden i fokus
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Du är en person som kavlar upp ärmarna när det behövs - och som vill växa tillsammans med oss i vår nya etablering i Jakobsberg.
Introduktion
Introduktion och utbildning sker under en månad - längre vid behov. Detta då vi har helt egna utvecklade affärssystem.
Öppettider och arbetstider
Vi har öppet Måndag - Söndag och du kommer att arbeta vardagar Måndag - Fredag. Helg arbete kan tillkomma vid behov.
Vi tar endast emot ansökningar via mejl.
Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med på vår expansionsresa i Jakobsberg?
Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande med ambition om snar tillsättning.
Välkommen att bli en del av CK Trafikskolas fortsatta tillväxtresa!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@cktrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundsupport - Jakobsberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CK Trafikskola AB
(org.nr 559233-1986)
Vasavägen 33 (visa karta
)
177 52 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9768903