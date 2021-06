Kundsupport till Accountor Finago i Stockholm! - Workz Sweden AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Workz Sweden AB

Workz Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-06-27ÄR DET DU? DU som är vårt nya tillskott hos Workz kund Accountor Finago? En kundserviceroll som innefattar mycket administration, siffror och datasystem. Där varje ärende och kund hanteras omsorgsfullt och noggrant med en service av högsta kvalité.OM TJÄNSTENVi letar efter nästa medarbetare, en Application advisor, till Accountor Finagos kundservice. Kundservicen är belägen i Stockholm och hanterar kunder i såväl Sverige, Norge som Danmark. Du kommer vara en viktig nyckelperson, då kundärenden som inkommer till supporten hanteras av dig och en till kollega. Ni tillsammans hjälper personal på redovisningsbyråer och företagskunder som behöver viss teknisk support. Supporten sker främst via mail, men även inkommande och utgående telefonsamtal förekommer.Utöver kunder kommer du ha mycket kontakt med Accountor Finagos Second line i Helsingfors, så talar du även finska är det meriterande, annars klarar du dig bra med engelska.VI SÖKER DIG SOMVi ser vår nya medarbetare som en initiativrik person, som är nyfiken och har lätt för att lära. Du är inte rädd för att testa lösningen i praktiken innan du levererar den till kund. Det främsta kommunikationsverktyget är mail, men du behöver vara bekväm med att både svara på inkommande samtal och att ringa ut till kund, om du finner det som bästa och smidigaste sättet att lösa ärendet. Fördelaktigt om du har ett ekonomiskt sinne, och inte är främmande för siffror. Då intensiteten i kundservicen varierar behöver du vara stresstålig och klara av när det hettar till, exempelvis vid bokslut och liknande.2021-06-27Gymnasieutbildning (meriterande med ekonomisk inriktning)Obehindrat behärskar svenska och engelska i tal och skriftHar en god dator- samt systemvanaErfarenhet av administrativt arbete/service är meriterande, likväl som utbildning/erfarenhet inom företagsekonomi/bokföringPRAKTISK INFORMATIONStart: AugustiOmfattning: Heltid, tillsvidareanställning hos Workz med inledande provanställningLön: Enligt kollektivavtalPlacering: StockholmArbetstider: Kontorstider, vardagar.Ansökan: Första steget i processen efter ansökan är att genomföra vårt test. Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart rätt person är funnen.VI ERBJUDER DIGWorkz är specialister på kundservice. Som anställd hos oss får du en rejäl grundutbildning, därefter löpande träning och utbildning inom olika delar av kundservice som kommunikation, kundhantering och affärsmässighet. Efter genomförd utbildning blir du certifierad i kundservice.Vårt erbjudande till dig som anställd hos Workz Sweden inkluderar utöver kollektivavtalsenliga villkor en dedikerad konsultchef som utbildar, utvecklar och finns tillgänglig för dig som konsult hos oss.KONTAKTVid frågor, kontakta vårt rekryteringsteam på rekrytering@workz.se , observera att vi inte tar emot ansökningar per epost.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-08Workz Sweden AB5832076