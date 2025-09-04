Kundsupport / Planerare Till Framgångsrika Cami Access - Landskrona
Standby Workteam AB / Kundservicejobb / Landskrona Visa alla kundservicejobb i Landskrona
2025-09-04
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige
CAMI är en ledande aktör inom områdesskydd och högsäkerhet. Vi projekterar och installerar grindar, stängsel, pollare och passersystem i södra Sverige och Danmark. Vi utvecklar och producerar även egna automatiska grindar med styrsystem. Företaget ligger utanför Landskrona i ägda lokaler. Vår verksamhet präglas av kundfokus, långsiktighet, kvalitet och kompetens. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för våra kunder som kommer tillbaka till oss tack vare vår förmåga att leverera det vi lovar. CAMI Group består av tre verksamheter med en total omsättning på drygt 100 MSEK och ca 40 anställda. Läs mer om oss på: www.cami.se
Kundsupport / Planerare till framgångsrika CAMI Access - Landskrona
Trivs du i korselden och gillar du när det händer saker? Har du hög servicekänsla, är bra på att lösa problem och trivs du med många kontaktytor? Har du dessutom en administrativ ådra? Då är detta något för dig! På CAMI erbjuds du ett roligt och omväxlande arbete i högt tempo. Du blir del av ett trevligt gäng på ett expansivt och framgångsrikt bolag med HQ i Landskrona.
Du agerar kontaktyta mot kunden där du tar emot kundsupportärenden och registrerar, planerar och koordinerar dessa. I din roll har du ett nära samarbete med arbetsledning, servicetekniker och sälj. Verksamheten är transaktionsintensiv så rollen passar dig som gillar när det händer mycket!
På CAMI erbjuds du en spännande roll på ett växande Landskronaföretag!
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Kundservice, mottagning av kundärende
Registrering av serviceärenden via telefon och e-post
Planering av produktion och fältservice
Intern koordinering, allmänt internt stöd
Övrig kundsupport
Din Profil:
Som person är du social med hög servicekänsla. Du är flexibel, driven och företagsam och gillar ett högt tempo. CAMI söker dig som har en positiv inställning och som trivs i en roll där du får tänka självständigt och ta egna initiativ.
Du har erfarenhet av planering och kundsupport, gärna från liknande roll inom bygg- eller tillverkande företag. Körkort är ett krav. Teknisk bakgrund är meriterande och truck-kort är meriterande. Du hanterar obehindrat Office-programmen och har en tydlig administrativ ådra. Du talar god engelska. Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placering på huvudkontoret i Asmundtorp utanför Landskrona. Start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar CAMI med Standby Workteam. Vi tillämpar löpande urval och du är välkommen att skicka in din ansökan via länken. För mer information om tjänsten kontakta Kristian Berglund, Standby Workteam, på 0709-60 53 72.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475)
261 44 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
vår kund Kontakt
Kristian Berglund 0709-605372 Jobbnummer
9492877