Kundsupport/orderadministratör - Emploid AB - Inköpar- och marknadsjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Emploid AB

Emploid AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö2021-06-302021-06-30Medexa är det personliga, snabbfotade företaget med fokus på centralövervakning och produkter inom kvinno- och förlossningsvård. Med deras egen CE-märkta mjukvaruprodukt Milou bidrar de till en trygg och säker vård. Medexa är verksamma inom Norden och Tyskland med huvudkontoret placerat i Malmö. Sedan 2013 ingår Medexa i den börsnoterade internationella industrikoncernen Indutrade.För mer information om Medexa besök: https://www.medexa.se/en/home/ Som kundsupport/orderadministratör hos Medexa ansvarar du hela orderprocessen från beställning av kund till orderregistrering, kontakt med leverantörer och packning av ordrar för leverans. Du har därmed en viktig funktion på företaget där du förväntas ta stort ansvar och ägandeskap över ditt arbete. Mer konkret innebär tjänsten:Ansvar över infomailOrderhanteringKontakt med kunder och återförsäljare gällande ordrar, pris- och produktfrågorKontakt med leverantörer vid beställning av produkter, reservdelar och garantiärendenFaktureringPackning av kundordrarTjänsten är en hyrrekrytering där du under den inledande perioden kommer att vara anställd av EMPLOID och arbeta som uthyrd konsult hos vår kund med goda chanser till förlängning. EMPLOID är medlem i Kompetensföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega. Almega ingår i Svenskt Näringsliv. För mer information se www.kompetensforetagen.se och www.almega.se. Om digFör att vara framgångsrik i rollen tror vi att du har en bakgrund inom service. Vi ser gärna att du har arbetat administrativt samt att du har ett intresse av att utvecklas och lära dig nya saker. Mer konkret krävs:1-2 års erfarenhet av service/kundtjänstSvenska och engelska i tal och skriftFörståelse för de skandinaviska språkenErfarenhet av att arbeta i ett affärssystem, Visma är meriterandeDå du är ensam i rollen som kundsupport/orderadministratör är det viktigt att du känner dig bekväm med att ta ett stort ansvar och ägandeskap över ditt arbete. Du kommer ha mycket kontakt med kunder, återförsäljare och leverantörer via såväl mail som telefon vilket kräver att du är professionell i din kommunikation och att du kan bistå med en hög grad av service. Ditt arbetssätt genomsyras av proaktivitet där du har förmågan att planera och strukturera ditt arbete på ett sätt som bidrar till effektivitet. Dessutom har du en stor vilja att utvecklas, tar initiativ till att lära dig nya saker och vågar ta för dig i arbetet.Övrig informationStart: OmgåendeOmfattning: 80 %Arbetstider: enligt överenskommelse inom spannet mån-fre 8-16.30Plats: MalmöLön: Enligt överenskommelseOm du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila info@emploid.se så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.Välkommen med din ansökan!Sökord: kundsupport, kundtjänst, logistik, orderadministratör, orderkoordinator, lager, rekrytering, Malmö, LundSista dag att ansöka är 2021-07-30Emploid AB5839014