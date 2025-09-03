Kundsupport med systemvana
2025-09-03
Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kundsupportmedarbetare till ett konsultuppdrag med omgående start hos vår kund i Linköping. I rollen kommer du att hantera inkommande ärenden via telefon, mejl och digitala kanaler, ge support kring tjänster samt arbeta aktivt med att lösa kundens problem på ett professionellt och effektivt sätt.
Du kommer att arbeta i olika system och behöver därför ha god systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya verktyg. Rollen kräver att du har ett öga för detaljer, är lösningsorienterad och har en naturlig känsla för service.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kundsupport eller liknande serviceyrke
• Har god systemvana och lätt för att lära dig nya digitala verktyg
• Är kommunikativ och behärskar svenska väl i både tal och skrift
• Är strukturerad, noggrann och har ett professionellt kundbemötande
• Trivs med att arbeta självständigt men också i team
• Har relevant utbildning inom exempelvis administration och service
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem och felanmälningar
• Tidigare arbetat med kundsupport
Personlighet:
• Du är positiv, lösningsfokuserad och har ett genuint intresse för att hjälpa andra
• Du har ett driv att utvecklas och bidra till förbättringar i arbetssätt och kundupplevelseÖvrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
• Arbetstid: Kontorstider 08:00-17:00 på plats hos kund
• Placering: Linköping
Kontaktuppgifter:
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Marcus Björk, marcus.bjork@adecco.se
0736-847036
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Marcus Björk
Marcus Björk 0736-84 70 36 Jobbnummer
9490703