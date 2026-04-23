Kundsupport - Sommarjobb
Blinto är Sveriges snabbast växande auktionssajt och grundades hösten 2018 för att erbjuda marknaden en komplett nätauktionstjänst byggt på modern digital teknik kombinerat med högsta personliga service. Vi vänder oss främst mot företagssäljare och på vår sajt hittar man objekt inom entreprenad, transport, jordbruk, skogsbruk m.m.
Vi är ett expansivt företag med höga tillväxtambitioner och idag är vi ca 80 medarbetare där ca 25 av oss sitter på huvudkontoret i Växjö. Våra auktionsmäklare arbetar med "Sverige som arbetsplats" vilket gör att de utgår hemifrån och är utspridda över nästan hela landet.
Läs mer om oss på Blinto på http://www.blinto.se
Vi söker nu en kollega som kan stötta upp vår kundsupport i sommar! Det finns också chans att få jobba kvar på timmar efter sommaren. Om tjänsten
Som kundsupport hos oss få du en varierad vardag där kundkontakt och administration går hand i hand.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Bli ett viktigt stöd åt dina kollegor i det dagliga arbetet med administration och kundvård.
Ta emot kontakter via telefon, mail och chatt från kunder och uppdragsgivare. Där ärenden kan handla om tex fakturafrågor och objektsärenden.
Organisera, koordinera och ta hand om diverse uppgifter som säkerställer att försäljningsprocessen går smidigt och är av högsta kvalité, tex att publicera och uppdatera auktioner på vår hemsida.Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet av från kundsupport, kundservice eller annat serviceyrke. Men det viktigaste är att du är trygg och kommunikativ i kundbemötandet.
I övrigt ser vi gärna att:
Du gillar att möta och hjälpa människor på ett flexibelt sätt.
Du behärskar både svenska och engelska på ett bra sätt i både tal och skrift.
Du gillar ett högt tempo och kan hantera stress på ett bra sätt.
Du hanterar utmanande situationer med professionalism och säkerställer att både kundens och företagets intressent tas tillvara.
Du har god datavana.
Vi ser det som meriterande om du behärskar fler språk än svenska och engelska, exempelvis tyska och polska.
För att trivas som bäst hos oss på Blinto tror vi:
Att du är strukturerad, flexibel och stresstålig.
Att du har en god förmåga att självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter i ett stundtals högt workflow.
Att du noggrann och ansvarsfull då det är av största vikt att resultatet av ditt arbete håller hög kvalitét.
Att du tar egna initiativ och är öppen för blandade arbetsuppgifter.
På Blinto hjälper vi varandra att uppnå våra mål så för att trivas hos oss gillar du samarbete och vågar fråga om du känner dig osäker.
Några röster från dina blivande kollegor på kundsupport och vad de tycker om jobbet:
"Det är varierande"
"Man får jobba med problemlösning"
"Vi har en go gemenskap"
"Jobbet är lärorikt"
"Underbara kollegor"
Vad erbjuder vi?
Vi utgår från att alla på huvudkontoret arbetar härifrån. Vi sitter i fräscha lokaler på i11 i Växjö och gör vårt yttersta för att alla ska trivas här.
Framför allt erbjuder vi en arbetsplats i positiv miljö med glada och ambitiösa medarbetare. Företaget består av drivna människor som sprider positiv energi, och som gillar att jobba mot högt uppsatta mål. Vi tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet!
Tjänsten är på heltid och sträcker sig över sommaren, från juni - augusti. Det finns också chans att få jobba kvar på timmar efter sommaren. Arbetet sker på vårt kontor under kontorstider 8.00-17.00.
Sista ansökningsdag är 21 april, men intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan dess, så vänta inte med din ansökan.
Ta chansen att bli en av oss på Blinto - välkommen!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Solutions AB
(org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/
Honnörsgatan 12 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
Human Solutions Kontakt
Theresia Årestad theresia@humansolutions.se Jobbnummer
9871763