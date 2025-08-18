Kundservicepersonal till Liljas i Nybro
2025-08-18
Vi söker dig som är serviceinriktad och engagerad till vår kundservicedisk i Nybro. Med en genuin omtanke om både kunder och Liljas som företag är du tillsammans med övrig personal en viktig del i utvecklingen av vår anläggning.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Är du en person som brinner för att ge förstklassig service och skapa en positiv kundupplevelse? Hos oss får du chansen att vara ansiktet utåt för företaget och en viktig länk mellan våra olika avdelningar.
Hos oss möter du kunder som lämnar in bilen, hämtar den nyservad eller är nyfikna på våra produkter i butiken. Du bemannar kassan, fyller på hyllorna och ser till att butiken känns inbjudande och välordnad.
Med din kunskap och ditt engagemang guidar du kunderna genom vårt sortiment - allt från biltvätt, bildelar och laddning till serviceavtal och betalkort.
På Liljas är kunden alltid i fokus - och du bidrar aktivt till att utveckla och stärka vår kundnöjdhet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kundservice och försäljning samt att du är bra på att kommunicera. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från fordonsbranschen eller har 3-årig fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.
B-körkort är ett krav.
Om dig
Som person är du serviceinriktad och gillar att vara en del av ett lag. Du har lätt för att samarbeta, är strukturerad men ändå flexibel när tempot växlar. Du ser vad som behöver göras och låter kvalitet och god ordning genomsyra allt du gör. Att se kunden och gilla försäljning är självklart för dig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Nybro, provanställning kan tillämpas.
För mer information om tjänsten kontakta:
Sophia Magnusson, skade-/bildelschef 0481-444 37
Facklig kontaktperson
Nicklas Torstensson, facklig kontaktperson Unionen. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.liljasbil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Liljas Personbilar AB
Liljas Personbilar AB är ett privatägt bolag som grundades 1928. Vi är ett modernt och framåtriktat företag som strävar efter att ständigt utvecklas. Liljas är återförsäljare av Volvo, Polestar, Renault, Dacia, Isuzu och LEVC. Företaget har verksamhet i Kalmar, Växjö, Nybro och, Tingsryd. Med hjälp av våra ca 260 st medarbetare omsätts årligen ca 2 miljarder kronor inom bilförsäljning, biluthyrning, bildelar, verkstadsservice samt drivmedel och betaltjänster. Så ansöker du
