Kundservicemedarbetare-Morgongåva
2025-12-09
Kundservicemedarbetare kvällstid i Morgongåva
Kila People AB söker nu två Kundservicemedarbetare som vill ta sig an ett spännande uppdrag hos vår snabbt växande kund i Morgongåva.
Rollen och Uppdraget
Som anställd av Kila People AB kommer du att arbeta med kundservice under kvällstid. Ditt uppdrag blir att vara kundernas första kontakt och lösa ärenden via telefon, mail och chatt. Arbetet sker på plats hos våran kund.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Kundkontakt gällande order, frakt och fakturafrågor.
Order- och fakturahantering.
Returhantering.
Vem söker vi?
Vi söker dig som älskar service, är lösningsfokuserad och uppskattar en variationsrik arbetsvardag.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
God datavana.
Avslutad gymnasieutbildning.
Du är ansvarsfull, beslutsam och en stark lagspelare.
Erfarenhet av e-handel, kundservice eller mailsystem är meriterande.
Placeringsort: Morgongåva.
Är du vår nästa konsult?
Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) till Kila People AB. Enskilda intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Välj aktuell ledig tjänst på https://kilapeople.teamtailor.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KilaPeople AB
(org.nr 559336-6098)
Tjusarvägen 38, 74451 Morgongåva (visa karta
)
744 51 MORGONGÅVA Arbetsplats
Kila People Jobbnummer
9635618