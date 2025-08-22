Kundservicemedarbetare Vikariat
Lyko Group AB (publ) / Kundservicejobb / Vansbro Visa alla kundservicejobb i Vansbro
2025-08-22
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lyko Group AB (publ) i Vansbro
, Borlänge
, Karlstad
, Örebro
, Gävle
eller i hela Sverige
På Lyko vill vi ta över världen. I alla fall den delen av världen som älskar skönhet. Men, vad är det som gäller när det kommer till skönhet? Som ett ledande skönhetsföretag har vi naturligtvis ett svar. Nämligen, att det inte finns något svar. I vår värld finns varken regler eller facit, bara tiotusentals möjliga sätt som är rätt. Hur fel kan det bli? Inte fel alls, om du frågar oss! Med över 62 000 produkter från fler än 1000 varumärken online erbjuder vi idag marknadens bredaste sortiment och vi på kundservice finns till för alla våra kunder, genom ett FABULOUS bemötande guidar vi dem i Lyko-djungeln Vi som jobbar på kundservice är grymma på kommunikation och har en vana att möta många olika människor. Om du också har en SUPER SKILL i sociala relationer och kommunikation så läs gärna vidare!
Just nu söker vi vikarier till våra två kundserviceteam - Customer Service och Retur & Reklamation! Vikariaten sträcker sig till årsskiftet 2026/2027.
Din vardag
Du kommer att tillhöra något av våra härliga kundservice-team och jobba från kontoret i Vansbro. Tillsammans med dina kollegor kommer du att vara kundens personliga rådgivare och support. Inom teamet ges service via flera olika kommunikationskanaler; telefon, chatt och mail Ärendena som hanteras handlar om allt från leverans- till produktfrågor eller returer och reklamationer, beroende på avdelning. Här har du stor möjlighet att göra skillnad för kundens helhetsupplevelse av oss som företag och påverka om kunden kommer tillbaka eller inte. Ofta är just du den enda kontaktpersonen våra kunder har med oss. Om det inte är en BIG deal, så säg?
Inom kundservice-teamen samarbetar vi tätt och värdesätter att ha roligt på jobbet. Vi har energi, fart och fläkt och har samtidigt tydliga spelregler hur vi bemöter våra kunder och varandra. På jobbet måste man kunna vara sig själv - det är otroligt viktigt tycker vi! Det är då man vågar uttrycka sig, komma med nya idéer och bidra till förändring. Vi har god stämning och gillar att hitta på aktiviteter tillsammans som roliga temadagar - har du förslag på vad vi mer kan göra tillsammans så är det självklart välkommet!
Vill du läsa mer om hur det är att arbeta på Lyko? Besök våra karriärssidor!
Vem du är
Du brinner för att leverera kundservice i världsklass och vill självklart vara med och "wowa" våra kunder! Du har en kommunikations- och relationsskapande förmåga samt trivs i en tillväxtmiljö. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kundbemötande samt är intresserad av skönhetsprodukter. För att skapa bästa förutsättningarna för att du ska kunna göra ett riktigt bra jobb börjar anställningen med åtminstone en introduktionsvecka. Arbetet kräver att du behärskar svenska skriftligt och muntligt, det är även en fördel om du har goda kunskaper i engelska.
Detaljer om anställningenTjänsten är på heltid med varierande arbetstider under vardagar. Vikariatet sträcker sig över 12 månader med start den 1 november, eller enligt överenskommelse. Din arbetsplats blir vårt härliga kontor i Vansbro, där vi gärna ser att du är på plats varje vardag - det ger de bästa förutsättningarna för både dig och teamet!
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet, så var inte rädd att söka även om du inte bockar av allt i vår önskelista! I linje med det har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor och personlighetstest när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Låter det här som rätt utmaning för dig? Ansök redan idag eller senast den 31 augusti 2025, urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten maila till Anna Wästhed, Team Manager Return & Complaint, anna.wasthed@lyko.com
eller Angelica Lind, Team Manager Customer Support, angelica.lind@lyko.com
.
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
This text is hidden Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lyko Group AB (publ)
(org.nr 556975-8229), https://lyko.com/sv Arbetsplats
Lyko Jobbnummer
9472435