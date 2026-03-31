Kundservicemedarbetare till Veterankraft!
Veterankraft AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Veterankraft i Stockholm söker kundservicemedarbetare!
Hos Veterankraft erbjuder vi ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att hjälpa och supportera våra kunder. Vi söker nu en positiv och lösningsorienterad kundsupportmedarbetare som vill vara en viktig del av vårt kundserviceteam.
Om du brinner för att ge förstklassig service, har ett stort intresse för att hjälpa andra och vill vara en del av ett växande företag som gör skillnad, kan det här vara rollen för dig. Hos oss får du ett varierat arbete där du har chans att utvecklas och bidra till ett positivt arbetsklimat tillsammans med kollegor som delar din passion för kundservice. Låter detta som något för dig? Läs mer nedan! Publiceringsdatum2026-03-31Arbetsuppgifter
I rollen som kundservicemedarbetare kommer du att vara en nyckelperson i att ge våra kunder den bästa servicen och säkerställa att de får den hjälp de behöver. Du kommer att svara på frågor, lösa problem och ge råd på ett professionellt och empatiskt sätt. Du trivs i en miljö där varje kundkontakt är unik och där du drivs av att skapa lösningar som gör vardagen enklare för våra kunder. Du kommer bland annat att:
Ta emot inkommande samtal och mail till supportavdelningen och säkerställa att ärenden hanteras effektivt.
Ansvara för reklamationsärenden från start till mål så att alla kundens behov tillgodoses.
Vidarebefordra samtal och ärenden till rätt kontor eller avdelning för vidare handläggning och uppföljning.
Hantera enklare ekonomifrågor.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med att hjälpa andra. Du är kommunikativ, har ett bra tålamod och kan hålla dig lugn i stressiga situationer. Du är en teamspelare som samtidigt kan arbeta självständigt och har lätt för att lära dig nya system. Du är van vid att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och har en god förmåga att prioritera.
För att summera ser vi att du:
Har erfarenhet av kundservice. Meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat i kundtjänst sedan tidigare.
Är resultatdriven och har en säljorienterad drivkraft för att skapa långsiktiga kundrelationer och öka företagets försäljning.
Har god datorvana och erfarenhet av att jobba med datorn som främsta verktyg.
Uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
Har ett systematiskt arbetssätt och har enkelt för att behålla lugnet.
Meriterande om du har erfarenhet från städ-, flytt- eller andra hantverksbranscher.Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Så, är du vår nästa kundservicemedarbetare på Veterankraft?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi hanterar ansökningar löpande och likaså intervjuer. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6651602-1923945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Jobbnummer
9831392