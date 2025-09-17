Kundservicemedarbetare till Vasakronan
2025-09-17
En spännande möjlighet väntar för dig som vill arbeta i en varierad och kommunikativ roll där du blir ansiktet utåt mot kunder och leverantörer. Här kliver du in i en öppen och inkluderande kultur där engagemang, ansvarstagande och arbetsglädje står i centrum. Hos Vasakronan får du både trygghet och framåtanda, och det är du som sätter gränser för din egna utveckling. Ta chansen att bli en del av ett företag som värdesätter initiativ och idéer lika mycket som gemenskap och resultat. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vasakronan är inte bara Sveriges största fastighetsbolag, de är också en arbetsgivare som verkligen sätter människorna i centrum. Här får du kliva in i en miljö där vardagen är lika varierad som inspirerande, och där du får vara en del av ett företag som ständigt blickar framåt och vågar testa nytt. Hos Vasakronan blir du del av ett ambitiöst och varmt team där stämningen präglas av hjälpsamhet, skratt och ansvarstagande. Här värdesätts initiativ, idéer och engagemang, vill du ta mer ansvar finns det alltid möjligheter att växa. Dessutom satsar Vasakronan på gemenskapen utanför arbetet med fredagsfrukostar, AW:s och julfester, vilket gör att du snabbt kommer känna dig hemma. Kort sagt, hos Vasakronan får du tryggheten hos ett stabilt bolag, kombinerat med känslan av att alltid vara en del av något större.
I din roll som kundservicemedarbetare blir du ansiktet utåt och en viktig länk mellan hyresgäster, leverantörer och interna funktioner. Du är den första kontakten många möter och din insats gör skillnad varje dag, både i stort och smått. Ena stunden hjälper du en hyresgäst med ett praktiskt ärende, nästa stund koordinerar du en beställning till en leverantör eller registrerar och följer upp ett ärende i systemen. Arbetet är varierat och innebär att du dagligen kommunicerar via både telefon och mail, där du med lyhördhet och lösningsfokus ser till att varje kund känner sig sedd och väl omhändertagen. Du registrerar och fördelar ärenden vidare till rätt person eller funktion, men tar också själv ansvar för att lösa mycket på egen hand. Rollen ger dig dessutom möjlighet att växa, med tiden kan du ta dig an backoffice-uppgifter som fakturahantering, licensadministration och projektledning kopplat till leverantörer. Du blir navet i kontakten mellan kunder och organisationen, med möjlighet att både bidra till den dagliga driften och till den långsiktiga utvecklingen av kundservicen.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Vasakronan. Uppdraget kommer att vara på heltid och är långsiktigt. Det finns mycket goda chanser till överrekrytering, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• En arbetsplats där dina initiativ och idéer värdesätts
• Gemenskap och trivsel genom aktiviteter och en stark teamkänsla
• Möjlighet att växa med nya ansvarsområden över tid
Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundservicemedarbetare blir du en viktig del av den dagliga kontakten med Vasakronans kunder och leverantörer. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Hantera diverse frågor från hyresgäster i form av företagskunder via telefon och mail
• Registrera, följa upp och säkerställa att ärenden når rätt mottagare
• Arbeta med orderläggning och beställningar till leverantörer
• Medverka i förbättringsarbete, uppföljning och vidareutveckling av kundserviceavdelningen
• På sikt ta dig an backoffice-uppgifter såsom fakturahantering, licenser eller driva projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har erfarenhet från serviceyrken, exempelvis callcenter, eftermarknadsavdelning eller butik
• Är bekväm med att arbeta över telefon och hantera olika typer av kunddialoger
• Har god datorvana och gärna ett tekniskt intresse
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att utföra arbetet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kundservice och ärendehanteringssystem
• Arbetat inom fastighetsbranschen
Som person är du en lagspelare som trivs i sociala sammanhang och som gärna bidrar med både energi och idéer. Du är strukturerad och lösningsorienterad, men också prestigelös och nyfiken. Du vågar fråga när du behöver och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Din kommunikativa förmåga gör att du enkelt skapar goda relationer, och tillsammans med kollegorna bidrar du till en hjälpsam och positiv teamkänsla.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, kl.7.50-16.40 eller kl.8.20-17.00
• Placering: Centrala Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
