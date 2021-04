Kundservicemedarbetare till Tekniska verken - OnepartnerGroup Östergötland AB - Butikssäljarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB

OnepartnerGroup Östergötland AB / Butikssäljarjobb / Linköping2021-04-09Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 900 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord, drivande, positiva och trovärdiga. Vi tycker det är viktigt att vår arbetsplats speglar samhället och värdesätter därför en jämn könsfördelning och mångfald i rekryteringsprocessen.Tekniska verkens erbjudandeTekniska verkens breda verksamhet både utmanar och utvecklar vår kundservice. Här får du jobba med ett glatt och engagerat gäng där alla har fokus på att ge våra kunder en serviceupplevelse som överträffar förväntningarna. Vi lovar spännande utmaningar där alla jobbar för laget och hjälps åt. Våra 230 000 kunder finns i Katrineholm och Linköpingsområdet och våra verksamhetsområden är elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfall, bredband, biogas och elhandel.I arbetet ingår: rådgivning och information via telefonmerförsäljningtillhörande administrationVem är du?Vi söker dig som är drivande och service-minded, och som gillar att ge det där lilla extra. Hos oss är det stundtals högt tempo så du är stresstålig och gillar att prestera när det händer mycket. Efter upplärning är du självgående, flexibel och initiativtagande. Vi ser gärna att du har god datorvana eftersom vi jobbar i flera olika IT-system, bland annat för ärendehantering. Du behärskar svenska och engelska. Kan du ytterligare något språk (gärna arabiska, farsi, kurdiska eller somaliska) är det extra plus.Du behöver inte ha någon speciell utbildning, men gymnasiekompetens eller motsvarande är ett krav. Vi lägger större vikt vid din personliga lämplighet. Vi vill att du alltid har kundfokus i ditt agerande och förstår att du blir Tekniska verkens ansikte utåt i varje kundkontakt.Krav: Tidigare erfarenhet av kundservice eller liknandeErfarenhet av försäljningÖvrig information:Du kommer att vara anställd av OnePartnerGroup men arbeta hos Tekniska verken på Brogatan i Linköping. Uppdraget är initialt för att täcka upp för en föräldraledighet till september 2022. Frågor besvaras av Julia Hermansson, rekryteringskonsult OnePartnerGroup: julia.hermansson@onepartnergroup.se Urvalet hanteras löpande. Observera att vi inte kan hantera ansökningar via mail. Vi ser gärna att du kortfattat redogör för din erfarenhet av kundservice och försäljning under "Skriv en kort ansökningstext" när du ansöker, alternativt att det tydligt framgång i ditt cv, då detta är skallkrav. Vi uppskattar om du uppger uppsägningstid/när du är tillgänglig för start.Varmt välkommen med din ansökan!2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-04-18OnePartnerGroup Östergötland AB5683193