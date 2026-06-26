Kundservicemedarbetare till SwedPaper
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Kundservicejobb / Gävle Visa alla kundservicejobb i Gävle
2026-06-26
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
SwedPaper tillverkar och säljer vitt säck- och kraftpapper till förpackningsindustrin och är i dag en av de större europeiska tillverkarna i detta segment. Företaget har en väletablerad verksamhet med mycket erfarenhet samt långa och goda kundrelationer. SwedPapers produkter och service har ett mycket gott anseende på den globala förpackningsmarknaden och verksamheten bedrivs i en modern IT-struktur med korta beslutsvägar.Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av ett företag där kundservice är hjärtat i verksamheten, där du samtidigt får möjlighet att växa tillsammans med motiverade kollegor? Nu söker SwedPaper en engagerad kundservicemedarbetare som brinner för mötet med människor, högklassig service och har förmåga att skapa och förvalta goda kundrelationer.
Du blir en nyckelperson i kontakten med våra kunder och ansvarar för hela processen från order till leverans - vilket innefattar orderregistrering, leveransplanering, fakturering och daglig support via mejl och telefon. Du hanterar kundfrågor, informerar om produkter och leveranser och har samtidigt tät kontakt med produktionsplanerare, lagerhållare och speditörer. Arbetet är förlagt till dagtid och utgår från SwedPapers kontor i Gävle. Profil
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och har ett naturligt fokus på service. Du har erfarenhet från kundnära arbete, eller från roller där du varit en viktig del i att skapa förtroende och bygga trygga relationer.
Du arbetar lösningsorienterat och har ett naturligt driv i att hitta effektiva lösningar för kunden. Du är noggrann, ansvarstagande och har en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete, även när tempot är högt. Som person är du positiv, nyfiken och prestigelös och bekväm med att arbeta både självständigt som tillsammans med andra.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt en trygghet i att arbeta i olika datasystem, gärna i Office 365. Kunskaper i tyska är det meriterande. B-körkort är ett krav för rollen.
Anställningen sker via Clockwork, med uppdrag som konsult hos SwedPaper. Uppdraget startar i september och löper fram till årsskiftet.Så ansöker du
Är du SwedPapers nästa kundservicemedarbetare? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
senast 2026-07-27. Urval kommer att hanteras först efter sista ansökningsdag med anledning av semester. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Nygatan 12, 4 tr (visa karta
)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SwedPaper Kontakt
Ida Broman ida.broman@clwork.se Jobbnummer
9980348