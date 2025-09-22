Kundservicemedarbetare till Solna
Barona Professionals AB / Kundservicejobb / Solna
2025-09-22
Drivs du av att ge exceptionell service, lösa problem och skapa en positiv kundupplevelse? Vill du utvecklas i en dynamisk och kundfokuserad miljö? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu engagerade kundservicemedarbetare till vårt kontor i Solna Strand. Här får du möjlighet att bli en del av ett inkluderande team där service, kvalitet och kundnöjdhet står i centrum.
Anställningsvillkor
Startdatum: 6 oktober 2025
Slutdatum: 6 april 2026 med goda möjligheter till förlängning
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Placeringsort: Solna Strand med goda kollektivförbindelser.
Lön: Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön i enlighet med gällande kollektivavtal, vilket innebär en månadslön på mellan 20 483 och 23 746 kronor för en heltidsanställning.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare ansvarar du för att ge professionell support till våra kunder via telefon samt administrativ ärendehantering.
Besvara inkommande samtal från kunder
Ge personlig och professionell service
Hjälpa kunder med frågor om produkter, tjänster och fakturor
Arbeta i olika system för att registrera och följa upp ärenden
Samverka med andra avdelningar för att hitta bästa lösningar för kunden
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Har minst gymnasieutbildning eller motsvarande.
Har en positiv attityd och trivs att vara i kontakt med människor
Är noggrann, lösningsorienterad och har god förståelse för rutiner och regler
Har tidigare erfarenhet av kundkontakt, gärna via telefon
Har god system- och datorvana
Meriterande
Erfarenhet från serviceyrken såsom kundtjänst, rådgivning, detaljhandel, vård eller liknande
Tidigare arbete i kundnära roller där du bemött och hjälpt kunder, klienter eller användare
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och motiveras av att skapa riktigt bra kundupplevelser varje dag.Intervjuer sker löpande så sök redan idag men senast den 8/8.
Om Barona Contact CenterBarona Contact Center erbjuder dig en stimulerande och händelserik arbetsmiljö. Barona har kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Du kommer arbeta nära din teamledare och erbjudas kontinuerlig coachning och kompetensutveckling. Vi är ett sammansvetsat gäng som har roligt tillsammans och vi arbetar aktivt för en öppen och positiv företagskultur. Hos oss har du kul på jobbet.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl, så ansök till tjänsten via vår hemsida. Vid frågor relaterade till processen, varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Läs mer här: https://barona.se/om-barona/
