Kundservicemedarbetare till Solna!

Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har en stark känsla för service. Du har ett naturligt öga för detaljer och arbetar metodiskt för att säkerställa att inget faller mellan stolarna. I den här rollen blir du en viktig del av vårt kundserviceteam och ansvarar för att ge högklassig service och support till våra företagskunder. Du arbetar mot tydliga mål inom kundnöjdhet, kvalitet och hanteringstid - och strävar alltid efter att skapa en så positiv och effektiv kundupplevelse som möjligt.
Du kommer att hantera inkommande ärenden via telefon, mejl och chatt, och dina huvudsakliga arbetsuppgifter rör frågor kring fakturor, orderbestridanden samt support kring våra produkter och tjänster. En viktig del av rollen är att samarbeta nära med ekonomiavdelningen för att lösa fakturarelaterade ärenden på ett korrekt och professionellt sätt.
För att trivas i tjänsten behöver du vara van att arbeta i ett högt tempo, där arbetsdagen kan bjuda på många parallella ärenden. Du bör vara lösningsorienterad, kommunikativ och ha en stark vilja att hjälpa till. Samtidigt som du är självgående och tar eget ansvar, är du också en lagspelare som gärna samarbetar med kollegor. Du blir en del av ett sammansvetsat team på tio personer där samarbete, ansvar och arbetsglädje står i centrum.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från kundtjänst eller annat serviceyrke där du hanterat flera system.
Du har god telefonvana och är trygg i att arbeta i en Microsoft-baserad IT-miljö.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift.
Tidigare arbetat i Salesforce är meriterande
Personligen är du lösningsfokuserad, ansvarstagande och har en kvalitetsmedveten inställning till allt du gör. Du har lätt för att anpassa dig efter förändringar och trivs i en miljö med variation och högt tempo.
PRAKTISK INFORMATION Start: Enligt överenskommelse Uppdragsgivare: Vi berättar mer om företaget vid en första intervju. Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Placering: Solna Arbetstider: Kontorstider Kontakt: rekrytering@workz.se
Workz erbjuder dig Vi är specialister på kundservice och erbjuder inte bara omfattande utbildning utan också löpande träning inom kommunikation, kundhantering och affärsmässighet. Efter avslutad utbildning blir du dessutom certifierad inom kundservice.
Utöver detta får du kollektivavtalsenliga villkor, friskvårdsbidrag och en dedikerad operativ chef som stöttar dig i din utveckling och alltid finns tillgänglig för att hjälpa dig som konsult.
Vi är stolta över att erbjuda våra konsulter en trygg arbetsmiljö och möjligheter att växa, både personligt och professionellt!
Ansökan Vi genomför tester som första steg i rekryteringen. Testet skickas till din mail direkt efter ansökan och behöver slutföras, för att bli en aktuell kandidat i rekryteringsprocessen. Kontakt: Vid frågor, kontakta vårt rekryteringsteam på rekrytering@workz.se Ersättning
