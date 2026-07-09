Kundservicemedarbetare till Sleepo
Sleepo AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-09
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Som kundservicemedarbetare hos Sleepo är du en viktig del av hela kundresan. Du har daglig kontakt med våra kunder via telefon, mejl och chatt, samt möter kunder i vårt showroom.
Rollen har ett tydligt fokus på inkommande telefonsamtal, där du hjälper kunder som vill köpa, har frågor kring produkter och leveranser eller behöver hjälp när något inte blivit som tänkt. Du guidar kunden tryggt genom dialogen och tar ansvar för att hitta lösningar som känns professionella, tydliga och förtroendeingivande.
Arbetet är varierat och sker i ett högt tempo, i nära samarbete med kollegor. Det här är en roll för dig som gillar när dagarna inte ser likadana ut och som trivs när man hjälps åt och löser saker tillsammans.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundservice och trivs i en roll med mycket kundkontakt, särskilt via telefon. Du gillar högt tempo och många bollar i luften, och när det är mycket att göra får du energi, behåller lugnet och har lätt för att prioritera.
Du är trygg i dig själv, uttrycker dig väl i både tal och skrift och behåller ett professionellt och lugnt bemötande även när dialogen blir mer utmanande. Du är bekväm i telefonen och har lätt för att skapa förtroende, samt hjälpa människor på ett lösningsorienterat och effektivt sätt – med lugnet i behåll.
Minst lika viktigt är att du är en lagspelare fullt ut. Du finns där för dina kollegor, stöttar när det behövs och bidrar till en positiv och trygg stämning i teamet. För dig är det självklart att ta ansvar – både gentemot dina kollegor och våra kunder – så att samarbetet i teamet flyter på sömlöst och resulterar i bästa möjliga service ut mot våra kunder.
Vid perioder med högre tempo är du en person att räkna med. Du har ett naturligt helhetsperspektiv, är kommunikativ och samarbetar tätt med teamet för att lösa situationer på bästa sätt. För dig är ett kommunikativt och sammansvetsat team en självklar förutsättning för kundservice i toppklass.
Vi ser gärna att du
• Har 1–2 års erfarenhet av kundservice
• Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter
• Är snabb och effektiv vid tangentbordet och har god datorvana
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet från e-handel, gärna inom möbler eller heminredning
• Kunskaper i tyska och/eller finska
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en plats i ett växande och familjärt företag med modernt kontor i centrala Stockholm. Organisationen är platt, beslutsvägarna korta och samarbetet nära. Hos oss ställer vi upp för varandra, har högt i tak och mycket skratt i vardagen – samtidigt som vi håller en hög professionell nivå.
Tjänsten är på heltid och avser en tillsvidareanställning med start omgående.
Om Sleepo
Sleepo är ett svenskt e-handelsföretag som säljer möbler och inredning online. Vi växer snabbt och finns idag på flera nordiska marknader samt i Tyskland.
Vi är ett passionerat och ambitiöst företag med stort fokus på kundnöjdhet och att erbjuda en förstklassig shoppingupplevelse. Vår kultur är resultatorienterad men samtidigt varm, hjälpsam och prestigelös. Hos oss är kundservice en central del av verksamheten – och något vi verkligen brinner för. Vi jobbar nära varandra, stöttar varandra i vardagen och tror på att ett starkt, kommunikativt team är grunden för nöjda kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: career@sleepo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sleepo AB
(org.nr 556857-0146)
Markvardsgatan 9 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Kontakt
Head of Customer Experience
Eila Söderman eila@sleepo.se Jobbnummer
9998662