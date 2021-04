Kundservicemedarbetare till Skånetrafiken i Malmö - Region Skåne, Skånetrafiken - Butikssäljarjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Region Skåne, Skånetrafiken

Region Skåne, Skånetrafiken / Butikssäljarjobb / Malmö2021-04-14Gör skillnad. Varje dag.Vill du bli del av en arbetsgrupp med stor sammanhållning, arbetsglädje och gemenskap? Som kundservicemedarbetare hos Skånetrafiken jobbar du med 20 andra kollegor i öppna, moderna lokaler där vi tillsammans arbetar för att hjälpa Skånetrafikens resenärer. På Skånetrafikens Kundservice i Malmö hanterar vi cirka 30 000 kontakter per månad via telefon, chatt, Facebook och Twitter.Se gärna vår film och upplev hur människor, platser och känslor binds samman varje dag.2021-04-14Vi söker nu fem kundservicemedarbetare för sommarvikariat med placering vid vår kundservice i Malmö.Som kundservicemedarbetare är du vår främsta representant ut mot våra kunder. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att bemöta Skånetrafikens kunder via telefon, chatt, Facebook och Twitter. Du hjälper även kunder i digitala kanaler, så som Skånetrafikens app och hemsida. Du informerar och hjälper våra kunder med frågor kring Skånetrafikens tjänster, produkter, priser och resevillkor.Våra öppettider är vardagar kl. 6:00-22:00 och helger kl. 8:00-20:00, alla årets dagar. Sommarvikariaten pågår från juni-september och arbetstiderna är förlagda någon gång mellan 05.50 och 22.05. Arbetstidsmåttet är 38.25h/vecka i genomsnitt och inkluderar regelbundet helgarbete.Vi sitter i fräscha lokaler i Regionhuset på Dockplats 26 i Västra Hamnen.Vi söker dig som brinner för kundservice, älskar kollektivtrafik och har förmågan att vända en missnöjd kund till en nöjd kund! Vi välkomnar dig som har gymnasieutbildning och goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Vi förutsätter även att du har goda kunskaper i engelska och om du utöver detta har ytterligare språkkunskaper är det meriterande.För att lyckas i rollen krävs även att du har någon form av erfarenhet av kundservicearbete. Eftersom vi möter Skånetrafikens kunder via telefon, chatt och sociala medier så som Facebook och Twitter behöver du vara en skicklig kommunikatör samt ha god kännedom om vad olika kundkanaler kräver av dig som kommunikatör.För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ när situationen kräver det. Du ska kunna leva och vara en god ambassadör för våra värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Region Skåne, Skånetrafiken5691154