Kundservicemedarbetare till Sjöbo Elnät
2025-12-23
Vill du arbeta nära kunderna i ett samhällsviktigt bolag med lokal förankring?
Sjöbo Elnät söker nu en engagerad och serviceinriktad kundservicemedarbetare som vill vara med och bidra till en trygg och hållbar elförsörjning i kommunen.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare hos Sjöbo Elnät är du en viktig kontaktpunkt mellan företaget och våra kunder. Du arbetar med varierande arbetsuppgifter där service, administration och samarbete står i fokus.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
* Kundkontakt via telefon, e-post och besök
* Hantering av kundärenden kring elnät, avtal, mätare och fakturafrågor
* Administration och registrering i våra system
* Samarbete med tekniker, entreprenörer och kollegor internt
* Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom kundserviceKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och trivs med att ha många kontaktytor. Du är lösningsorienterad och har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande roll
* God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
* Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
* Ett professionellt och vänligt bemötande
Erfarenhet från energi- eller elnätsbranschen är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete i ett stabilt och lokalt bolag
Trevliga kollegor och god laganda
Möjlighet att utvecklas inom kundservice och energibranschen
Trygga anställningsvillkor
Vi gör löpande urval, välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Om Sjöbo Sjöbo Elnät
Sjöbo Elnät ansvarar för eldistributionen inom Sjöbo kommun och arbetar för en trygg, effektiv och hållbar elförsörjning.
Ansökan och frågor
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf vd Bo-Anders Antonsson på mejladress: bo-anders.antonsson@sjoboelnat.se
Företaget har kollektivavtal via kommunala företagens arbetsgivareorganisation - Sobona. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjöbo elnät 2025/3". Omfattning
Arbetsgivare Sjöbo kommun
https://sjoboelnat.se/
Sjöbo Elnät AB
tf VD Sjöbo elnät
Bo-Anders Antonsson bo-anders.antonsson@sjoboelnat.se Jobbnummer
