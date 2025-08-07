Kundservicemedarbetare till Senzum
Senzum AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2025-08-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Senzum AB i Linköping
, Örebro
, Jönköping
, Mariestad
, Skara
eller i hela Sverige
Är du snabb, social och gillar att ha många bollar i luften? Du behöver inga speciella meriter - bara rätt attityd, driv och vilja att lära dig. Vi lär dig resten!
Har du nyligen avslutat gymnasiestudier eller är i början av din karriär? Då kan detta vara rätt plats för dig. Vi på Senzum letar alltid efter nya stjärnor, kanske är det just dig vi söker?
Om rollen
Vi söker nu fem engagerade och snabba kundservicemedarbetare som vill förstärka vårt team! I rollen kommer du främst att arbeta med att besvara kunders mejl och telefonsamtal som rör reklamationer, returer och övriga ärenden kopplade till kundens verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande mejl och telefonsamtal från kunder
• Behandla reklamationer, returer och andra ärenden
• Ge professionell och lösningsorienterad service
Vi söker dig som är:
• Stresstålig och kan hantera ett högt tempo
• Snabb i både tanke och handling
• Noggrann och ansvarsfull
• Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
För att trivas hos oss är det bra om du:
Har glimten i ögat och ett genuint intresse för människor
Du trivs att kommunicera i både tal och skrift på både svenska och engelska
Du är flexibel då arbetstiderna är varierande
Är engagerad och ansvarstagande
Trivs i en digital vardag och är bekväm med teknik
Meriterande:
• Erfarenhet av kundservice
• Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
Övrig information:
• Behovsanställning med fast timlön enligt kollektivavtal.
• Omfattning: mellan 4-8 timmar per dag. Schema ges 2 veckor i taget.
• Startdatum: 2025-08-12 (tveka inte, skicka in din ansökan redan idag!) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Senzum AB
(org.nr 556467-4561)
Diskettgatan 4 (visa karta
)
583 35 LINKÖPING Jobbnummer
9449866