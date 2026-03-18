Kundservicemedarbetare till Lyreco
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Lyreco är ledande i Europa och en av världens största leverantörer av produkter och tjänster till dagens och morgondagens arbetsplatser. Som specialister på arbetsplatsprodukter utökar vi ständigt vår expertis och vårt erbjudande för att kunna bidra till att våra kunder kan skapa en fantastisk arbetsdag, varje dag. Vi täcker arbetsplatsers produktbehov genom ett brett sortiment inom kontorsmaterial, städ & hygien, kök & servering, skola och förskola, förpackningsmaterial, möbler, sjukvård och omsorg, IT-tillbehör, profilprodukter, arbetskläder och personligt skydd.
Våra kunder finns i alla storlekar, från offentliga verksamheter, stora privata företag och organisationer till småföretag och privatpersoner. Vårt svenska huvudkontor hittar du i Borås, vi har säljkontor i Stockholm och Malmö samt ett av Europas modernaste lager i Växjö. I Sverige är vi näst störst inom e-handel.
Idag är vi omkring 600 medarbetare i Sverige. Vi tror att våra anställdas engagemang och mångfald är det som skapar den bästa kundupplevelsen och den högsta servicenivån. Därför strävar vi som ansvarsfullt företag och arbetsgivare efter att säkerställa bästa möjliga välbefinnande för våra anställda, oavsett var de arbetar och vad deras uppdrag är.
Välkommen till oss på Lyreco!
Vad erbjuder rollen?
Som kundservicemedarbetare hos Lyreco kommer du att ha varierande arbetsuppgifter såsom:
Mottagande av inkommande samtal, e-mail och chatt
Administrering och hantering av olika kundärenden
Besvara frågor om artiklar och lagerstatus
Hantering av fakturor och betalningsfrågor
Ge information om produkter och avtal
Dessa är några exempel på de arbetsuppgifter som kan ingå i rollen som kundservicemedarbetare. Vi söker efter engagerade personer som trivs med att hjälpa och assistera våra kunder på bästa möjliga sätt. Som en del av vårt team kommer du vara en viktig länk mellan företaget och våra kunder, och bidra till att skapa en positiv kundupplevelse.
Villkor: Start: 15 juni 2026 Arbetstider: Måndag - fredag. Heltid, kontorstider 08:00-17:00 Du kommer att arbeta på Lyrecos huvudkontor, som är beläget på Bergsäter i Borås.
Vem är du?
Vi letar efter medarbetare som brinner för att utvecklas inom kundservice. Oavsett om du är ny inom området och önskar utforska dessa spännande arbetsuppgifter eller om du redan har en gedigen erfarenhet och är redo att ta nästa steg i din karriär, så har vi plats för dig i vårt team.
Vi tror att en mångfald av erfarenheter och perspektiv berikar vårt team och gör oss ännu bättre på att leverera en enastående service till våra kunder.
Du är en kommunikativ och social person som gillar att interagera med andra människor. Du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift. För att lyckas i rollen krävs noggrannhet, ett starkt engagemang och att du arbetar lösningsorienterat i ditt dagliga arbete. Att ha förmågan att förstå och prioritera kundernas behov är avgörande för att nå goda resultat. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, även när tempot stundtals är högt.
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 30 april men tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Richard Erlandsson på richard@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
kundsupport, kundtjänst, kundservice
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7401394-1900652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
