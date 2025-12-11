Kundservicemedarbetare till Länstrafiken Västerbotten
Om tjänsten: Vill du arbeta med kundservice och administration i en samhällsviktig verksamhet och hjälpa människor i hela Västerbotten att resa tryggt och smidigt? Som kundservicemedarbetare hos Länstrafiken får du en roll där du gör verklig skillnad - varje dag. Du informerar, hjälper och guidar våra resenärer genom hela deras resa, säljer biljetter, ger trafikupplysning och hanterar synpunkter. På kvällar och helger ansvarar du även för bokning och samordning av sjukresor och färdtjänstresor. Här får du arbeta i ett engagerat team där samarbete, service och problemlösning står i centrum. Tjänsten är på heltid och ett vikariat till och med 2026-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Om oss: Länstrafiken Västerbotten är ett regionalt bolag med ett tydligt uppdrag: att skapa tillgänglighet och hållbara resor för människor i hela länet. Vi ser till att kollektivtrafiken fungerar - från bussar och sjukresor till färdtjänst och transporter av samhällsviktigt gods. Vårt arbete gör skillnad varje dag och är en förutsättning för att människor ska kunna bo, arbeta och leva i både kust och inland.
Vi är cirka 65 medarbetare med kontor i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Hos oss möter du en trygg arbetsgivare med stark sammanhållning och en kultur där vi trivs tillsammans. Din roll : Som kundservicemedarbetare är du en viktig länk mellan resenärer och kollektivtrafiken. Du arbetar på något av våra biljettkontor på Vasaplan, Norrlands universitetssjukhus eller på vårt kontor öst på stan i Umeå. Arbetet är varierande och innebär både dag-, kvälls- och helgpass, då kundservice har öppet mellan 06:00-23:00 på vardagar och 07:00-23:00 på helger. Tjänsten är ett vikariat på 1år med goda möjligheter till förlängning. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Informera, hjälpa och guida resenärer genom hela deras resa
Sälja buss- och tågbiljetter
Ge trafikupplysning och publicera trafikinformation
Registrera synpunkter och hantera administrativa uppgifter
På kvällar och helger: boka, samordna och avropa sjukresor och färdtjänstresor
Vem tror vi att du är? Du har minst ett par års erfarenhet av kundservice, gärna från telefonväxel eller större kundtjänst. Du är kommunikativ, serviceinriktad, lyhörd och tålmodig. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har god dator- och systemvana, mycket god svenska i tal och skrift samt god talförmåga i engelska. Du har förmåga att tolka och följa regelverk och avtal, och hanterar information strukturerat även i stressiga situationer. Varför Länstrafiken? Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av ett team där vi trivs tillsammans och stöttar varandra. Vi erbjuder en arbetsplats med stark gemenskap och moderna arbetssätt. Du får utvecklas i en roll där du gör skillnad för människor varje dag och bidrar till ett hållbart och tillgängligt Västerbotten. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, kollektivavtal, förmåner inom kollektivtrafik och regelbundna trivselaktiviteter.
Northern Skill är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Vi är mer intresserade om vem du är - än hur duktig du är på skriva CV.
Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext i ansökan, en kort video - eller varför inte slå en signal! Vi hörs!
