Kundservicemedarbetare till kundsupport för Olympiska Spelen - Happyr AB - Säljarjobb i Solna

Loyalty Nordic AB rekryterar: Kundservicemedarbetare till kundsupport för Olympiska SpelenLoyalty är den tidigare TM-avdelningen till Bring Dialog Norge. Verksamheten startades redan 1995 under namnet talk2me. Idag har Loyalty över 270 duktiga medarbetare i Norden. Vi har specialiserat oss på Nyförsäljning B2B, Mötesbokning, Kundvård, Antichurn och Kundservice. Vi sitter i en professionell miljö mitt i Solna Centrum i Stockholm. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi koncept och lösningar som skapar försäljningsresultat och långvariga kundrelationer.Discovery+ söker Kundservicemedarbetare för de Olympiska spelen på Discovery+Är du en stjärna på service & intresserad av film, sport eller serier?Vi söker fler kollegor till vårt kundservice-team för streamingtjänsten Discovery+. Vi söker dig som är tillgänglig inom kort och vill arbeta heltid i sommar med huvudfokus på att ge kunder support under de Olympiska spelen.Ge support och service till Discovery+ kunder via skriftliga kanalerHantera varierade ärenden som exempelvis: beställning, uppsägningar, ändring av abonnemang, teknisk support, generella frågorVara med och utveckla ett framgångsrikt kundservice-teamVi söker dig som:-Är strukturerad och kan hålla bra koll på dina olika ärendenÄr positiv och har en bra energi som smittar av sig på dina kunder och kollegorTycker det är roligt att hjälpa till och ge god serviceÄr ansvarsfull och tycker det är viktigt att leverera med hög kvalitéÄr flytande i svenska både i tal och skrift samt har fullständig gymnasiekompetensBehärskar engelska i tal och skriftMeriterande är det om du har tidigare erfarenhet av kundservice eller annat serviceinriktat arbete!Vi erbjuder:Arbete med en välkänd uppdragsgivare inom streamingtjänster, Discovery+Konkurrenskraftig fast timlön och Ob-tillägg på helgerArbetstider på vardagar och helger mellan 12.00 - 22.0Arbete på ett familjärt kontor där vi snabbt lär känna varandraMöjligheten att vara med i ett professionellt kundservice-teamOS närmar sig! - Varmt välkommen med din ansökan redan idag