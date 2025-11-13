Kundservicemedarbetare till Göteborg!
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-13
Vi söker en serviceinriktad lagspelare till vår kund i Göteborg! Är du som person driven och gillar att arbeta serviceinriktat? Har du erfarenhet av arbete med service via telefon? Då är DU varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en kundservicemedarbetare till vår kund i Göteborg, där du kommer att arbeta under kontorstider med utgångspunkten kl. 08:00-16:30. Arbetet är på 100% och utgår från kundens lokaler. Uppdraget beräknas starta omgående och pågår till och med 31 mars 2026.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare är du ofta den första kontakten kunderna har med företaget. Du spelar en viktig roll i att skapa en positiv upplevelse och bidra till att hyresgäster trivs och känner sig trygga. Arbetet innebär både daglig kontakt med kunder och samarbete med kollegor inom olika delar av organisationen.
Du hanterar frågor som rör boende, avtal, felanmälningar och andra ärenden kopplade till fastighetsförvaltningen. Arbetet sker både via telefon, e-post och i vissa fall personliga möten.
Ta emot och besvara frågor från hyresgäster och bostadssökande
Registrera och följa upp felanmälningar
Ge information om hyresavtal, inflyttning, uppsägning och andra boendefrågor Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Har en gymnasieutbildning och eventuellt ytterligare någon utbildning
Har minst 2 års erfarenhet från en roll inom kundserviceyrket, callcenter eller liknande
Har god svenska i både tal och skrift samt att du behärskar engelska
Har arbetat med digitala verktyg, gärna Lime eller liknande ärendehanteringssystem
Arbetet passar dig som trivs i kontakt med människor, gillar att lösa problem och vill bidra till en smidig vardag för både hyresgäster och kollegor. Det är en roll där engagemang, servicekänsla och god kommunikation gör verklig skillnad.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 17 november 2025
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Alicia Belila, alicia.belila@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 881 30 00
