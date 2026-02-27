Kundservicemedarbetare till GlobalConnect
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Uppsala Visa alla kundservicejobb i Uppsala
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där ditt bemötande verkligen gör skillnad, på riktigt? Hos GlobalConnect blir du en nyckelperson i kundens resa, där du kombinerar service, problemlösning och kommunikation i varje kontakt. Som kundservicemedarbetare är du den som skapar trygghet, guidar kunderna rätt och ser till att de får en smidig och professionell upplevelse från start till mål. Du kliver in i ett engagerat och samarbetsdrivet team med hög energi, stark laganda och en kultur där man hjälper varandra, utvecklas tillsammans och har kul på vägen. Låter det som en miljö där du skulle trivas? Då ser vi fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
GlobalConnect är en framstående leverantör inom infrastruktur och fiber, engagerad i att skapa en smidigare vardag för sina kunder samtidigt som de arbetar för en hållbar och ansvarsfull framtid. Som ledande aktör inom fiberbaserad datakommunikation och datacenter i norra Europa har de ett tydligt uppdrag: att koppla upp och sammanföra Sverige. GlobalConnect erbjuder allt från säker uppkoppling för butikskedjor och små till medelstora företag, till att bygga avancerade datacenter för några av världens mest krävande kunder.
I rollen som kundservicemedarbetare hos GlobalConnect blir du kundens första kontaktpunkt genom hela processen med att skaffa fiber till sin bostad. Du kommer att ta emot inkommande samtal och besvara e-post från kunder, och hjälpa dem med allt från beställningar och avtal till frågor om installation, fakturor och tjänster som tecknas efter installation. Du är en viktig del av kundresan, genom ditt bemötande och din expertis blir du kundens närmaste kontakt och ser till att de får den information och hjälp de behöver. I rollen arbetar du tillsammans med ett engagerat team, där ni stöttar varandra, utvecklas tillsammans och alltid strävar efter att leverera bästa möjliga service och lösning på kundens frågor.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos GlobalConnect. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst 6 månader framåt. Det finns goda chanser till förlängning, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• Att bli en del av en organisation med stort utrymme för kreativt tänkande där dina initiativ och idéer värdesätts
• Arbete hos en organisation som våra nuvarande konsulter beskriver som en fantastisk arbetsplats
• En arbetsplats i väldigt fräscha lokaler mitt i centrala Uppsala där de, förutom att arbeta, har väldigt kul tillsammans
• En gedigen introduktion som ger dig bästa möjliga förutsättningar att komma in i rollen och känna dig trygg i ditt arbete
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
• Hantera diverse frågor från kunderna via telefon och mail
• Registrera inkommande ärenden samt ansvara för att ärenden når ut till rätt person
• Medverka i förbättringsarbete, uppföljning och vidareutveckling av kundserviceavdelningen
• Med tiden får du möjlighet att ta dig an fler ansvarsområden inom teamet för att utvecklas och växa
VI SÖKER DIG SOM
• Har avslutad gymnasieutbildning
• Har erfarenhet från serviceyrken eller annan relevant bakgrund som gett dig en stark servicekänsla
• Är trygg i mötet med människor och van vid att bemöta olika personligheter och behov
• Trivs med telefonen som ett av dina främsta arbetsverktyg
• Har god datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetssätt och verktyg
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande, men inget krav, om du har
• Arbetat i en kundserviceroll tidigare
• Arbetat med fiber eller andra tekniska produkter tidigare
Viktigast av allt, din personlighet
Du är socialt trygg, noggrann och strukturerad, och har ett eget driv som gör att du tar ansvar för det du gör. Att ge service kommer naturligt för dig, och du gillar verkligen att hjälpa andra. Du trivs i team, lyfter dina kollegor och bidrar till en positiv och härlig arbetsmiljö. Samtidigt är du flexibel, nyfiken och tycker om att utvecklas och prova nya saker.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, kl.8-17 eller kl.10-19
• Placering: Centrala Uppsala
• Övrigt: Anställningen börjar med en introduktion på ca 1 månad för att du ska få bästa möjliga start
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur GlobalConnect presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9767836