Kundservicemedarbetare till Fora - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-12Vi söker serviceminded kundservicemedarbetare till vår kund, Fora, i centrala Stockholm.Om ForaFora är ett servicebolag som erbjuder försäkrings- och pensionslösningar för företagare och deras anställda. De befinner sig i en spännande förändringsresa med stora satsningar inom digitalisering och processeffektivisering. Målet är nöjdare kunder och en stärkt kundupplevelse. Framgången ligger i kraften och kunskapen hos medarbetarna och i den kultur som verkar för ständiga förbättringar och personlig utveckling.Foras Kundcenter består av 20 medarbetare. Det är ett glatt gäng med både killar och tjejer i blandande åldrar och vars uppgift är att vara first-line support för kunder.Om arbetet som KundservicemedarbetareSom medarbetare på Kundcenter möter du kunden vid fronten. Foras tjänster är för många komplexa och i din roll hjälper du kunderna att göra det enkelt. Med stor variation på frågorna; generell försäkringsinformation, lönerapporteringar, premieuppdateringar, fakturafrågor och mycket mer, får du både en bredd och ett djup i ditt jobb.Rollen vi rekryterar till innebär ett upplägg där medarbetaren har telefonkontakt med Foras kunder och vid behov varvar veckan med enklare handläggning.Vi söker dig som: Är nyfiken, flexibel och noggrannFörstår vikten av att ge en hög service till kundÄr prestigelös, samarbetsvillig och villig att ta dig an uppgifter där behovet är som störstSlutförd gymnasial utbildning är ett kravErfarenhet inom kundservice eller liknande serviceyrkenMycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Andra språk är meriterande.Är du den vi söker?Du kanske känner att du vill vara del av något långsiktigt och viktigt och drivs av att ge service i världsklass. Vi ser till att du blir utbildad och coachad för att kunna kommunicera och hjälpa våra kunder och du ges frihet under ansvar att vara med och forma framtidens Fora. Vårt fokus är att se till att medarbetaren har rätt förutsättningar för att kunna ge våra kunder den bästa servicen och det gör vi genom kompetensutveckling och delaktighet, både i smått och stort.Övrig informationTjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Barona och arbetar heltid hos Fora med normala kontorstider. Fast lön samt tillkommande förmåner ingår via kollektivavtal. Kontoret är beläget i fina lokaler i Stockholm city.Utbildningsstart är i slutet av april.Anställningsperioden avser sex månader med möjlighet till förlängning. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan nu. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare och konsultchef sara.myrlov@barona.se Varmt välkommen med din ansökan!2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-04-16Barona Professionals AB5685018