Kundservicemedarbetare till finansbranschen!
Workz Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-17
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Här får du möjlighet att kombinera service, problemlösning och ett intresse för ekonomi i en utvecklande roll.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Vår kund är ett etablerat företag inom finanssektorn som erbjuder olika typer av kredit- och betalningslösningar till privatpersoner. Företaget har verksamhet i Norden och arbetar med att skapa smidiga och trygga lösningar för sina kunder. Här blir du en del av en modern arbetsplats med stort fokus på samarbete, utveckling och god service.
Mer info om företaget vid en första intervju.
Om rollen:
I den här rollen blir du en del av ett engagerat kundserviceteam där du hjälper kunder via telefon, e-post och administrativa ärenden. Du besvarar frågor, guidar kunder till rätt lösning och arbetar med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet.
Rollen passar dig som trivs i kontakt med människor, har en stark servicekänsla och motiveras av att lösa problem. Du får möjlighet att utvecklas inom finansbranschen samtidigt som du blir en del av en arbetsplats där samarbete, ansvarstagande och ständig utveckling står i fokus.
Vi erbjuder dig:
• Ett coachande och stöttande ledarskap
• Engagerade team med stark laganda
• En närvarande operativ chef via Workz i nära samarbete med teamledare på plats!
• Utbildning via Workz Academy och certifiering inom kundservice
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag
• Kaffe i toppklass från Nespresso!
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och har lätt för att ta till dig nya arbetssätt. Du har en stark arbetsmoral, är van att ta ansvar och kan växla mellan olika uppgifter på ett självständigt och stabilt sätt.
Du är lyhörd, professionell i kundmötet och har ett tydligt fokus på service och kvalitet. Med ett helhetsperspektiv och ett starkt engagemang bidrar du till teamets gemensamma mål – alltid med kunden i centrum.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med kundservice eller annat serviceinriktat arbete.
En fullständig gymnasieexamen eller motsvarande.
Talar och skriver obehindrat på svenska eller engelska.
En godkänd kreditupplysning (UC), då rollen innebär hantering av finansiell information.
Praktisk information:
Start: Mitten av augusti (mer info vid intervju) Omfattning: Heltidsvikariat t.o.m. 31/12 2026. Lön: Enligt kollektivavtal Placering: Centralt i Stockholm Arbetstider: Kontorstider
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@workz.seSå ansöker du
Vi tittar inte på CV, istället fokuserar vi på vilka kompetenser som är viktiga för rollen. När du skickat in din ansökan får du ett kort matchningstest via mejl. Det tar max 12 minuter att genomföra, och är ett viktigt steg för att kunna gå vidare till nästa steg i processen.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085817-2105521". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
(org.nr 556938-3788), https://karriar.workz.se
111 22 (visa karta
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111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Workz Sweden Jobbnummer
10005517