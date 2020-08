Kundservicemedarbetare till Dagens industri - Bonnier Business Media Sales AB - Butikssäljarjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Bonnier Business Media Sales AB

Bonnier Business Media Sales AB / Butikssäljarjobb / Norrköping2020-08-25Vi på Bonnier Business Media Sales ingår i Bonnier AB, Nordens ledande mediekoncern. Vårt Norrköpingskontor består idag av 20 st. företagssäljare och 6 st. kundservice-agenter. Nu expanderar vi ytterligare genom att utöka med kundservice och om du vill jobba i en fartfylld miljö med omväxlande arbetsuppgifter så kommer du att trivas hos oss!DINA ARBETSUPPGIFTERDin huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att erbjuda utmärkt kundservice för Dagens industri. Du kommer initialt lösa frågeställningar från kunder via telefon, och så småningom även per chatt och mail.Tjänsten innebär att du kommer ta emot och hantera kundens ärende på bästa möjliga sätt, samt informera om kringtjänster och erbjuda ett mervärde i varje kundkontakt. Du ger utomordentligt god service vid kontakttillfället men också i efterföljande administrativt arbete ut mot kund. Du kommer även till viss del figurera som "backup" vid behov för vårt Save Desk-team. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är en empatisk och lyhörd person med öga för detaljer, som dessutom tycker om att hugga i och hjälpa till där det behövs.I tjänsten ingår merförsäljning mot alla kunder och det är därför meriterande om du har tidigare försäljningserfarenhet. Som nyanställd kommer du få en intern utbildning under dina första två veckor som anställd, där du får en grundlig genomgång kring dina arbetsuppgifter.ARBETSTIDERMåndag-fredag kl 08:00 - 17:00. (heltid).LÖNFast lön 18 000-20 000 kr brutto + provision. Friskvårdsbidrag á 3 000 kr/år2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-24Bonnier Business Media Sales ABDrottninggatan 5560232 NORRKÖPING5332264