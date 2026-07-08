Kundservicemedarbetare till Customer Relations
Lyko Operations AB / Kundservicejobb / Vansbro Visa alla kundservicejobb i Vansbro
2026-07-08
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lyko Operations AB i Vansbro
, Borlänge
, Bollnäs
, Örebro
, Eda
eller i hela Sverige
På Lyko vill vi ta över världen. I alla fall den del av världen som älskar skönhet. Med över 87 000 produkter från fler än 1000 varumärken online erbjuder vi idag marknadens bredaste sortiment. Vårt viktigaste uppdrag inom Customer Relations är att finnas där för våra kunder. Genom ett FABULOUS bemötande guidar vi dem i Lyko-djungeln, löser problem och ser till att varje kontakt med oss känns enkel, snabb och personlig. Vi som jobbar här är vassa på kommunikation och trivs i mötet med människor.
Vi har just nu ett längre vikariat till Customer Relations för Norden! Har du också en SUPER SKILL i kommunikation och problemlösning? Läs gärna vidare och ansök!
Din vardag Tillsammans med dina kollegor kommer du att vara kundens personliga rådgivare och support. Inom teamet ger vi service via flera olika kommunikationskanaler; telefon, chatt och mail 📞✉️ Ärendena handlar om allt från leverans- och produktfrågor till returer och reklamationer. Ofta är du den enda kontakt kunden har med Lyko och det gör ditt bemötande extra viktigt. Här har du verkligen chansen att göra skillnad: att lösa problem, guida rätt och ibland rädda någons dag från %¤#?! till WOW! 💖 För att skapa bästa förutsättningarna för att du ska kunna göra ett riktigt bra jobb börjar anställningen med en introduktionsvecka.
Ditt team Du kommer att tillhöra vårt härliga Customer Support team i Vansbro, supportera kunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
För kunder utanför Norden arbetar vi nära våra kollegor i vår Growth Hub i Polen, Warszawa. Där finns ett Customer Relations-team som ansvarar för supporten till våra övriga europeiska marknader. Tillsammans delar vi kunskap och erfarenheter för att skapa den bästa möjliga kundupplevelsen. Självklart täcker vi även upp för varandra vid behov!
Så är det att jobba hos oss Inom Customer Relations samarbetar vi tätt och värdesätter att ha roligt på jobbet. Här finns energi, fart och fläkt – samtidigt som vi har tydliga spelregler för hur vi bemöter både våra kunder och varandra.
Hos oss ska man kunna vara sig själv. Det är otroligt viktigt för oss! Det är då man vågar uttrycka sig, komma med nya idéer och bidra till utveckling. Vi har en god stämning och gillar att hitta på saker tillsammans, som roliga temadagar och andra aktiviteter. Det är precis så vi vill att det ska kännas att arbeta på Lyko.
Därför arbetar vi utifrån vårt gemensamma arbetssätt – The Lyko Way – där våra värderingar Fun, Friendly, Focused, Fabulous and F*cking Lucky genomsyrar allt vi gör.
Vill du läsa mer om hur det är att arbeta på Lyko? Besök våra karriärssidor!
Vem du är För den här rollen tror vi att du:
Brinner för att leverera kundservice i världsklass och vill självklart vara med och "wowa" våra kunder!
Är duktig på att bygga relationer och ser kommunikation som en av dina styrkor
Har tidigare erfarenhet av kundbemötande i en serviceinriktad roll
Är nyfiken på skönhetsprodukter och har kanske till och med koll på de senaste trenderna
Har flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper och trygghet i engelska
Lär dig nya verktyg och system snabbt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser även intern erfarenhet från Lyko som mycket värdefull.
Detaljer om anställningen Tjänsten är placerad på vårt kontor i Vansbro. Även om tjänsten börjar som ett vikariat, tom 30:e juni 2028, finns det goda förutsättningar att få en fast anställning.
Arbetstiderna måndag–fredag, varierande skift kl 07–16, 08-17 eller 11–20. Arbetet sker på plats på kontoret - det ger bäst förutsättningar för utbyte, snabba bollningar och samarbete. Tillträde är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Ansök snabbt och smidigt utan CV eller personligt brev! På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet, så var inte rädd att söka även om du inte bockar av allt i vår önskelista! I linje med det har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor och personlighetstest när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar! ⭐
Låter det här som rätt utmaning för dig? Ansök redan idag eller senast den 5:e aug 2026. Återkoppling kommer att dröja något då vi kommer gå på lite välförtjänt semester under sommaren. Förstår att det kan vara tufft att vänta, men håll ut, och passa på att njuta av en förhoppningsvis solig och fin sommar, så hörs vi på andra sidan! Har du frågor om tjänsten mejla till Tony Andersson, Operations Manager Customer Relations, på tony.andersson@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mejl utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
Lyko är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Lyko Operations AB
(org.nr 556740-9502)
786 32 VANSBRO Arbetsplats
Lyko Jobbnummer
9996408