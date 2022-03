Kundservicemedarbetare till Bonnier i Västerås

Bonnier Business Media Sales AB / Butikssäljarjobb / Västerås

2022-03-29



Prenumerera på nya jobb hos Bonnier Business Media Sales AB

Som en del av Nordens största mediekoncern, Bonnier AB, har Bonnier Business Media Sales växt och utvecklats i raketfart sedan starten 2014. Då med ett kontor beläget i Västerås med fem anställda till att idag ha över 120 anställda fördelat på våra fyra kontor i Västerås, Norrköping, Örebro och Eskilstuna. Vår vision är att bli den ledande säljorganisationen inom hela Bonnier koncernen och med en total försäljning på 115 miljoner under 2021 finns det inget som kan stoppa oss.Just nu söker vi en kollega till vårt otroligt engagerade team i Västerås, som brinner för att upprätthålla en utmärkt kundservice och som tillsammans utvecklar vår kundsupport. Hos oss erbjuds du en utmanande roll i en rolig och omväxlande vardag som ständigt sätter ditt lösningsfokus, försäljningsdriv och din serviceförmåga på prov. Trivs du att jobba i en fartfylld miljö där mötet med kunden är av största fokus? Kan du bli vår nästa stjärna på kundservice? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi erbjuder dig:En heltidstjänst på vårt fräscha och moderna kontor mitt i centrala Västerås.Utvecklingsmöjligheter inom hela Bonnier koncernen och en språngbräda direkt in i mediabranschen.En fantastiskt rolig arbetsplats med magiska kollegor och roliga aktiviteter.Friskvårdsbidrag á 3000:- om året.Trygga arbetsvillkor motsvarande ett kollektivavtal genom branschorganisationen Kontakta.Vi tror att Bonniers nästa stjärna:Är bra på och tycker det är roligt att bygga relationer och kommunicera med kunder och kollegor.Har mycket god dator- och kommunikationsförmåga såväl i tal som skrift, i svenska och engelska.Är driven och engagerad.Kan leverera förstklassig service och merservice i en fartfylld miljö.Är van och bekväm med att arbeta i många olika system och gränssnitt samtidigt.Är en problemlösare med fokus på affärsmässighet.Arbetslivserfarenhet inom kommunikation via telefon samt erfarenhet inom försäljning är meriterande.2022-03-29Som kundservicemedarbetare på Bonnier arbetar du i toppfräscha lokaler beläget mitt i centrala Västerås. Rollen innefattar att ta emot ärenden främst från våra kunder, men också inom Bonnier News med telefon, chatt och mejl som dina främsta arbetsverktyg. Din uppgift består av att grundligt besvara kundens funderingar och utvärdera situationen för att hitta en lösning för kunden, samt kunna göra en behovsanalys och erbjuda kunden merservice. Du ger utomordentligt god service vid kundkontakten, men också i efterföljande administrativt arbete. Allt detta sker från en arbetsplats där det är viktigt för oss att vi trivs och har roligt ihop, och både startar och avslutar dagen med härlig energi!Övrig information:Vi jobbar målmedvetet med frågor som beror mångfald och jämställdhet och ser gärna att det är en drivkraft för dig. Bonnier Business Media Sales vill ta tillvara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etniskt och kulturell mångfald tillför verksamheten.Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2022-04-27Bonnier Business Media Sales ABSlottsgatan 2772211 Västerås6483372