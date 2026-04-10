Kundservicemedarbetare till Balder i Göteborg
TNG Group AB / Kundservicejobb / Göteborg
2026-04-10
Är du serviceinriktad, lösningsfokuserad och trivs i en roll med många kontaktytor?
Nu söker vi en kundservicemedarbetare som kan starta omgående till Fastighets AB Balder i centrala Göteborg. I rollen tar du emot ett stort antal samtal, hanterar inkommande mejl och registrerar ärenden i system. Du har en central funktion i det dagliga arbetet och är en viktig kontaktpunkt i organisationen, där du bidrar till att ärenden hanteras effektivt och med god service. Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Du blir anställd som konsult via TNG och arbetar på uppdrag hos Fastighets AB Balder. Uppdraget startar omgående och löper fram till 1 december, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid med arbetstider måndag till fredag kl. 7 till 16.
Som konsult via TNG får du en trygg anställning under uppdragstiden och en dedikerad konsultchef som stöttar dig under hela uppdraget.Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
ta emot och hantera ett högt inflöde av samtal där du ger service och stöd i olika ärenden
hantera inkommande mejl på ett strukturerat och effektivt sätt
registrera, följa upp och hantera ärenden i ett ärendehanteringssystem
arbeta parallellt i flera olika system
hantera enklare frågor kopplade till hyresfakturor
samverka med många kontaktytor, både internt och externt
Värt att veta
Du utgår från kontoret i centrala Göteborg, i moderna och trivsamma lokaler där cirka 250 medarbetare arbetar. Du blir en del av ett kundserviceteam om sju personer och har i din roll ett nära samarbete med kollegor.
Fastighets AB Balder är en börsnoterad fastighetskoncern med verksamhet i flera länder. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar både bostäder och kommersiella fastigheter.
Våra förväntningar
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och är kommunikativ med ett professionellt bemötande.
Du har erfarenhet av service, till exempel från kundservice eller restaurang, och är van vid att arbeta i olika system. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och känner dig bekväm med att hantera flera ärenden samtidigt. Det är meriterande om du har arbetat i Dynamics eller inom fastighetsbranschen.
Som person är du positiv och bidrar till en bra stämning i teamet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs i en roll där du arbetar självständigt samtidigt som du samarbetar med andra.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
411 38 GÖTEBORG Arbetsplats
Fastighets AB Balder Kontakt
Researcher
Amanda Alwan 0700231772 Jobbnummer
9848634