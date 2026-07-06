Kundservicemedarbetare till Anticimex!
Workz Sweden AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2026-07-06
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Vill du göra skillnad varje dag och hjälpa kunder på ett tryggt och professionellt sätt? Som kundservicemedarbetare hos Anticimex guidar du kunder, hanterar ärenden och bokar saneringsåtgärder i en varierande och rådgivande roll.
Anticimex är ett värderingsstyrt bolag som sedan 1934 har hjälpt människor att skapa tryggare, friskare och mer hållbara miljöer. Genom nyfikenhet, omtanke och utveckling bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder.
Om rollen Som kundservicemedarbetare hos Anticimex ansvarar du för inkommande kundärenden via telefon inom skadedjursbekämpning. Rollen är rådgivande och serviceinriktad, där du guidar kunder, registrerar ärenden i systemet, bokar saneringsåtgärder och ger råd kring identifiering av skadedjur.
Arbetet kräver fokus, noggrannhet och förmåga att hantera flera ärenden samtidigt. Tjänsten är placerad på kontoret i Norrköping och innebär nära samarbete med kollegor i teamet.
Vad kan vi erbjuder dig?
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på gemenskap, lärande och utveckling
Gedigen onboarding med utbildning i kunddialog och systemstöd
Löpande utveckling via Workz Academy under dina sex månader
Nära samarbete med erfarna kollegor och ledare, kontinuerlig coachning
Friskvård och kollektivavtal
Vi söker nu dig Som är nyfiken och har en stark vilja att lära dig nytt, med ett genuint intresse för att hjälpa kunder. Du har en god servicekänsla och kommunikativ förmåga. Du tar ansvar för ditt arbete, är lösningsorienterad och tar till dig feedback för att ständigt utvecklas och bli ännu bättre i rollen.
Skallkrav
• God dator- och systemvana
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Godkänd bakgrundskontroll
Meriterande om du har erfarenhet av tidigare serviceyrke, rådgivning eller liknande bransch. Ytterligare språk utöver svenska och engelska är också ett stort plus.
Praktisk information
Start: Slutet av augusti/början av september (mer exakt startdatum kommer) Arbetstider: Vardagar schemalagt inom ramarna för 7-17 Placering: Norrköping Lön: Enligt kollektivavtal Kontakt: rekrytering@workz.se
Anställningsform: Heltidsanställning med 6 månaders provanställning, konsult via Workz. Goda chanser till övertag och förlängning hos Anticimex.
Ansökan Vi värdesätter din kompetens och vilja att utvecklas, snarare än att se ditt CV. Som första steg skickas därför ett matchningstest till din e-post direkt efter ansökan. Testet tar max 15 minuter att genomföra.
Lycka till och vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024651-2088353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
(org.nr 556938-3788), https://karriar.workz.se
602 22 (visa karta
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602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Workz Sweden Jobbnummer
9994472