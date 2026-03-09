Kundservicemedarbetare till Anticimex
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Uddevalla
2026-03-09
Vill du göra skillnad varje dag och hjälpa kunder på ett tryggt och professionellt sätt? Som kundservicemedarbetare hos Anticimex guidar du kunder, hanterar ärenden och bokar saneringsåtgärder och har en rådgivande roll.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare hos Anticimex ansvarar du för inkommande kundärenden via telefon inom skadedjursbekämpning. Rollen är rådgivande och serviceinriktad, där du guidar kunder, registrerar ärenden i systemet, bokar saneringsåtgärder och ger råd kring identifiering av skadedjur. Arbetet innebär 100% inkommande samtal via telefon och kan bitvis få ett högre tryck där det krävs att man håller ett högre tempo.
Arbetet kräver fokus, noggrannhet och förmåga att hantera flera ärenden samtidigt. Tjänsten är placerad på kontoret i Uddevalla och innebär nära samarbete med kollegor i teamet. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som endast sträcker sig mellan maj till september.
Du erbjuds
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på gemenskap, lärande och utveckling
Gedigen onboarding med utbildning i kunddialog och systemstöd
Nära samarbete med erfarna kollegor och ledare med kontinuerlig coachning
Vi söker dig som
Som är nyfiken och har en stark vilja att lära dig nytt, med ett genuint intresse för att hjälpa kunder. Du har en god servicekänsla och kommunikativ förmåga. Du tar ansvar för ditt arbete, är lösningsorienterad och tar till dig feedback för att ständigt utvecklas och bli ännu bättre i rollen.
Har en godkänd eftergymnaisal utbildning
Är tillgänglig för arbete på heltid hela perioden maj-september
Har en god dator- och systemvana
Talar flytande svenska och engelska i tal och skrift
Godkänd bakgrundskontroll
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av tidigare serviceyrke, rådgivning eller liknande bransch.
Ytterligare språk utöver svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstålig
Serviceminded
Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10VX52". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9786101