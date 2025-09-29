Kundservicemedarbetare Stockholm

Oirps AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-09-29


Vill du kicka igång din karriär inom kundservice samtidigt som du får hänga i ett kontor med pingisbord, Playstation & skön stämning? Då är detta jobbet för dig!
Vi på Sprio söker nya kundservicestjärnor till Teleperformance i Solna (Stockholm).
Vad du gör på jobbet: Prata med kunder via telefon & hjälper till med deras frågor
Löser problem direkt i samtalet (du är hjälten!)
Loggar ärenden i system & håller koll på infon
Bidrar till grym lagkänsla på kontoret
Vi letar efter dig som: Är service-minded & gillar att prata med människor
Kan svenska & engelska flytande
Har gymnasieexamen
Är redo att jobba heltid (80-100%) på varierande tider
Vi erbjuder: Fast anställning & lön enligt kollektivavtal
Betald utbildning - du lär dig allt på plats
Utvecklingsmöjligheter i ett globalt företag
Fräscha lokaler med pingisbord, Playstation & härlig gemenskap
Kollegor som gör jobbet kul varje dag

Låter det som något för dig? Ansök redan idag - vi rekryterar löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oirps AB (org.nr 559070-1800)

Arbetsplats
Sprio

Jobbnummer
9531718

