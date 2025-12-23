Kundservicemedarbetare sökes till Lund
Devotum AB / Kundservicejobb / Lund
2025-12-23
För vår kunds räkning söker vi just nu en kundservicemedarbetare till Lund .Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-03-02 och pågå till och med 2026-09-01 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
För detta uppdraget är dem personliga egenskaperna mycket viktiga. Vi söker en person som har en trevlig attityd, är ansvarstagande, lösningsorienterad och serviceinriktad. Uppdraget består av att svara i telefon, mail och chatt. Du kommer också hantera lättare administrationsuppgifter såsom listor som ska registreras.
Kundservicemedarbetare ska kunna manövrera en god service till kunder i telefoni, chatt och mail, hålla sig uppdaterade kring kunds utbud (produkter och tjänster), god systemvana (lätt för att se hur system ska användas), kunna formulera sig i skrift och hög grad av samarbetsförmåga.
Stresståliga och förändringsbenägna personer krävs inom en kundservice i energibranschen, numera krävs också viss erfarenhet från försäljning. Kunds värdeord är mod, ansvar och engagemang och dessa är vägledande i deras arbete. Viktigt i uppdraget är också att bidra till att utveckla kundservicefunktionen. Branschen är i förändring och det är ett kul gäng du kommer till,
Övrigt:Start: 2026-03-02Slut: 2026-09-01Omfattning: 100%Placering: Lund
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Vana vid att arbeta i flera olika system
Teknisk kompetens
Erfarenhet och intresse av försäljning (avser inkommande försäljning inte utringande)
Flytande svenska i tal och skrift
Flytande engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Tidigare erfarenhet av energibranschen eller annan teknisk supporterfarenhet som krävt komplexa samtal.
Kunna hantera komplicerade kundsamtal såsom kunder som har svårt att betala eller liknande oro.
Erfarenhet av Kunddatabaser eller CRM-system är meriterande.
Bakgrund från energisektorn
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Detta är ett heltidsjobb.
Devotum AB
(org.nr 556685-9293)
222 21 LUND
