Kundservicemedarbetare på heltid

Nu ges möjlighet att utvecklas i en bred kundserviceroll hos vår kund där service, administration och koordinering är i fokus. Du kommer vara en viktig nyckelperson som skapar enkelhet i kundens vardag. Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning en Kundservicemedarbetare. Uppdraget är på heltid med start omgående och sträcker sig initialt t.om augusti med chans till förlängning. Arbetet är förlagd måndag - fredagar med arbetstiderna 07-16 och 08-17. Du kommer inledningsvis få en gedigen introduktion för att ha de bästa förutsättningarna att lyckas i rollen.
Du erbjuds
• En händelserik arbetsplats präglad av täta interna samarbeten, där utveckling och innovation alltid står i fokus.
• Du kommer att ingå i ett nära sammansvetsat team som värdesätter samarbete och att ha kul på arbetsplatsen och som hjälper varandra, är lärande och jobbar tillsammans för att skapa nöjdare kunder varje dag.
Dina arbetsuppgifter
Som Kundservicemedarbetare kommer du att sitta i ett öppet kontor tillsammans med resten av dina kollegor. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att via telefon ta emot felanmälningar från kunder och privatpersoner. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta mot att nå företagets högt uppställda servicemål.
Vidare kommer du att hantera kundärenden via både telefon och mejl med tillhörande administration samt supportera företagskunder genom administrativa uppgifter som rör avtal- och fakturafrågor.
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetslivserfarenhet från kundservice med telefon som främsta arbetsverktyg sedan tidigare
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, såväl i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har god data- och systemvana
Det är meriterande om du:
• Har kunskap i Salesforce, SAP och/eller Connect
• Har erfarenhet av att arbeta med avtals- och fakturafrågor
För att lyckas väl i rollen krävs det att du är fokuserad på att hjälpa deras kunder och dina kollegor. Du är en glad och positiv person som gillar att arbeta i en miljö där tempot stundtals är högt och alla processer och rutiner ännu inte är satta. Du kommer att ha mycket kontakt med företagskunder, privatpersoner, servicetekniker och arbetsledare vilket kräver god samarbetsförmåga. Du är en utpräglad lagspelare och har även förmågan att prestera individuellt. Vidare ser vi även att du förstår vikten av ett gott och professionellt beteende på en seriös arbetsplats.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
