Kundservicemedarbetare på heltid
Nu ges möjlighet att bli en del av ett team med högt i tak och härlig stämning! Vår kund förväntas få en ökning av inkommande samtal till kundservice och behöver därmed förstärkning. Läs mer nedan och ansök redan idag, då vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning Kundservicemedarbetare. Uppdraget är på heltid och sträcker sig under sex månader. Du kommer att ingå i ett nära sammansvetsat team som värdesätter samarbete och att ha roligt på arbetsplatsen och som arbetar tillsammans för att skapa nöjdare kunder varje dag.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som Kundservicemedarbetare blir du en trygg och viktig första kontaktpunkt för kunderna. Ingen tidigare specialistkunskap krävs - du får verktygen och stödet på plats. Det viktiga är din förmåga att ge professionell service och bemöta kunderna med lugn och engagemang.
Uppdraget inleds den 20 oktober med en introduktionsutbildning för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i rollen. Utbildningen består både av teoretiska delar, där du får lära dig om system, rutiner och vanliga kundärenden, samt praktiska moment i form av medlyssningspass där du får följa erfarna kollegor i samtal. På så sätt får du både kunskap och trygghet innan du själv kliver in i kunddialogen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Ta emot inkommande samtal med tillhörande administration
• Besvara kundfrågor med hjälp av lathund och tydliga rutiner
• Lyssna in kundens behov och vid behov koppla vidare ärenden
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har god data- och systemvana
• Är bekväm i att arbeta med telefon som främsta arbetsverktyg
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som har empati och lyhördhet, och som på ett naturligt sätt kan anpassa dig efter kundens situation. Du är kommunikativ och trygg i att förmedla budskap, samtidigt som du har en god förmåga att hantera stress och uthållighet även när tempot är högt och frågorna ofta är repetitiva. Som person är du ansvarstagande och prestigelös - du frågar hellre än chansar - och du vill vara med och bidra till en hjälpsam miljö där vi lär oss tillsammans och växer genom erfarenhet.
Övrig information
• Start: 20 oktober
• Omfattning: Heltid, 40 h/v med arbetstiderna 08:00-16:30
• Placering: Södermalm
• Information gällande din ansökan: Vi kommer genomföra UC-kontroll och begära utdrag ur belastningsregister från Polismyndigheten vid eventuell anställning.
Vår rekryteringsprocess
Vid ansökan efterfrågas endast CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
