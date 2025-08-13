Kundservicemedarbetare på heltid
2025-08-13
Vi söker kundservicemedarbetare på heltid i Jönköping!
Brinner du för service och har ett stort intresse för barnprodukter? Då är det kanske dig vi söker! Babyshop Group är en global aktör inom barn- och babyprodukter online, med varumärkena Babyshop.com och Lekmer.com. Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad kundservicemedarbetare som vill bli en del av vårt dynamiska team.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare hos oss kommer du att vara den första kontakten med våra kunder. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, e-post, chatt och sociala medier. Arbetet innebär bland annat:
•
Besvara frågor om produkter, beställningar och leveranser.
•
Hantera returer och reklamationer.
•
Ge råd och tips till kunder för att hitta rätt produkter.
•
Arbeta proaktivt med kundnöjdhet och merförsäljning.
•
Samarbeta med andra avdelningar inom företaget för att lösa kundärenden.
Arbetstider: Mån-Fre 7:00-15:30
Start: Omgående
Plats: Kontor vid Norra Stigamo, med 2-3 dagar distansarbete i veckan
Anställningsform: Heltid
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och har en genuin passion för att ge exceptionell service. Du är en god kommunikatör, både i tal och skrift, och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
•
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
•
Erfarenhet från en liknande roll, gärna inom e-handel.
•
Starkt intresse för barn- och babyprodukter är meriterande.
•
God datorvana och lätt för att lära dig nya system.
•
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vad kan vi erbjuda?
•
En spännande och omväxlande roll i ett globalt företag.
•
Ett trevligt och engagerat team som stöttar varandra.
•
Konkurrenskraftig lön och goda förmåner.
•
Möjlighet att arbeta med kända varumärken och kvalitetsprodukter.
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt, då urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
