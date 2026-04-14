Kundservicemedarbetare på deltid till Gimi
Recruitive AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Kundservicemedarbetare på deltid till Gimi
Vill du jobba med kundservice i ett snabbväxande scaleup bolag där teknik, problemlösning och människor står i fokus? Då kan Gimi vara rätt plats för dig!
Om Gimi
Gimi är ett internationellt fintech bolag som hjälper familjer att lära barn om pengar på ett tryggt och pedagogiskt sätt. Bolaget växer snabbt och präglas av en entreprenöriell och familjär kultur. Gimi är idag cirka 14 personer som firar framgångar tillsammans. (Ja, det finns hundar på kontoret, så du behöver vara okej med det .)
Om rollen
Som Kundservicemedarbetare på Gimi blir du en del av ett litet supportteam. Rollen är deltid och passar dig som studerar eller vill arbeta vid sidan av annat.Du kommer främst arbeta med chatt och mejl och hjälpa användare i flera länder: Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Finland.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
• Besvara kundärenden via chatt och mejl
• Felsöka och utreda tekniska frågor kopplade till appen och bankkopplingar
• Hjälpa användare med saldofrågor, bankkonton och föräldrakopplingar
• Rapportera buggar och avvikelser till tech teamet
• Arbeta problemlösande och "gräva" i ärenden tills de är lösta
• Kommunicera med användare på deras eget språk (med stöd av översättningsverktyg)
Vi söker dig som
• Är problemlösande, nyfiken och lite tekniskt lagd
• Tycker att teknik och appar är kul
• Är flytande i engelska (många interna dialoger sker på engelska)
• Är kommunikativ, serviceinriktad och trygg i skrift
• Gärna har erfarenhet av kundservice, support eller teknik (meriterande men inget krav)
• Passar in i ett litet, tajt team där kulturell match är viktigast
Praktisk information
• Omfattning: ca 8 timmar/vecka
• Sommarperiod: Under sommaren kommer det finnas möjlighet till både semester och mer timmar
• Arbetstider: Supporten är öppen kl. 09-16. Vill du jobba till 18 går det givetvis bra.
• Arbetsplats: Hybrid - tisdagar, torsdagar och varannan fredag på kontoret (inte ett krav men ett +!)
• Start: Så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
116 42 STOCKHOLM Jobbnummer
9854596