Kundservicemedarbetare på deltid
2025-08-13
Vi söker kundservicemedarbetare på deltid i Jönköping!
Söker du ett flexibelt extrajobb inom kundservice?
Brinner du för service? Då är det kanske dig vi söker! Babyshop Group, en global aktör inom barn- och babyprodukter, söker nu en serviceinriktad och engagerad kundservicemedarbetare på studentbasis. Detta är den perfekta möjligheten för dig som vill kombinera studier med ett givande deltidsjobb i en dynamisk och internationell miljö.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och hantera inkommande ärenden från våra kunder. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter som:
• Besvara kundfrågor via e-post, telefon, chatt och sociala medier.
• Ge support kring beställningar, leveranser och produkter.
• Hjälpa till med returer och reklamationer.
• Vägleda kunder för att hitta de bästa produkterna för deras behov.
Arbetstider: Mån-Fre 7:00-15:30, med möjlighet till flexibla timmar
Start: Omgående
Plats: Kontor vid Norra Stigamo, med möjlighet till distansarbete
Anställningsform: Visstid
Vem är du?
Vi söker dig som är student och letar efter ett flexibelt extrajobb. Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har en positiv inställning.
• Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av kundservice eller e-handel är meriterande men inget krav.
• Du är van vid att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Intresse för barn- och babyprodukter är ett plus!
Vad kan vi erbjuda?
• Ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med dina studier.
• Värdefull arbetslivserfarenhet i ett snabbväxande, globalt företag.
• En trevlig och stöttande arbetsmiljö med härliga kollegor.
• Möjlighet att arbeta med några av marknadens mest uppskattade varumärken.
Är du redo att bli en del av Babyshop-familjen?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Babyshop Group - The World of Kids' Fashion
