Kundservicemedarbetare med start omgående

Asta Agency söker för kunds räkning en konsult med start omgående för ett kortare uppdrag med goda möjligheter till förlängning. Vår kund har en platt organisation som präglas av nära samarbete. Kulturen är hjälpsam och prestigelös - höga krav kombineras med lyhördhet och en stark vilja att lyckas tillsammans. Här uppmuntras frågor, kunskapsdelning och ett arbetssätt där noggrannhet och helhetssyn värderas. Mer information om företaget delas under en nästa intervju.
Vi på Asta Agency samarbetar med företaget i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag på tre månader med god möjlighet till förlängning. Du blir anställd hos Asta Agency men arbetar på plats hos företaget i södra Stockholm.Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare blir du en nyckelperson för att säkerställa att företagets betaltjänster fungerar smidigt för både kunder och slutkunder. Du hanterar ärenden enligt SLA främst via mejl, där du vägleder vid implementation och användning, och kvalitetssäkrar att lösningar och behörigheter sätts korrekt. Arbetssättet ger frihet under ansvar, du får mandat att lösa problem, samtidigt som du alltid har ett hjälpsamt team att luta dig mot.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: * Ta emot och lösa supportärenden enligt SLA via mail. * Rådgiva kunder och slutkunder vid implementation, ändringar och avveckling av tjänster. * Kvalitetssäkra uppgifter och beslut i ärenden; stänga ärenden korrekt. * Följa upp återkommande frågor och bidra till förbättring av arbetssätt och guider. * Dokumentera tydligt i ärendeformulär och säkerställa spårbarhet. * Samarbeta nära kollegor för att fördela kapacitet och kunskap i teamet.
Kvalifikationer och egenskaper
Du är ansvarstagande och strukturerad även när processerna inte är detaljstyrda. Du vågar ställa frågor, bekräftar förståelse och prioriterar kvalitet före hastighet. Samtidigt är du kommunikativ och prestigelös, samarbetar gärna med kollegor och ber om hjälp när det behövs. Du har ett noggrant arbetssätt, håller ordning på detaljer och ser samtidigt helheten i betalningsflöden och kundens affär. Flexibilitet och ett genuint servicefokus präglar ditt sätt att arbeta.
Därtill har du:
Erfarenhet av administration.
Några års relevant erfarenhet inom ekonomi, bank, kundrådgivning och/eller service.
Flytande svenska i tal och skrift.
God engelska i tal och skrift.
Microsoft office vana.
Övrig information
Start: Omgående.
Plats: Södra Stockholm.
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag till och med sista november med möjlighet till förlängning.
Lön: Enligt överenskommelse.
Övrigt: En säkerhetsprövning inkluderas som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
