Kundservicemedarbetare med ekonomifokus
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-13
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Om du är en kommunikativ och serviceinriktad person med 3 års eller mer erfarenhet av kundsupport, då ska du söka tjänsten till Anticimex!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Anticimex söker en ny medarbetare med fokus på kundservice och ekonomi. Anticimex är ett globalt företag som arbetar med skadeförebyggande tjänster för både privatpersoner och företag.
I den här rollen får du en varierad vardag där du kombinerar kundservice med administrativa och ekonomirelaterade uppgifter. Du blir en del av ett trevligt och engagerat kundserviceteam, där du har en viktig roll som länk mellan kunder och den interna verksamheten.
Rollen kräver både servicekänsla, noggrannhet och ett intresse för ekonomi. Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och har ett starkt driv att alltid ge kunden bästa möjliga service. Du trivs i kundkontakt, har en positiv inställning och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Academic Work och arbetar hos Anticimex. Till en början utgår arbetet från kontoret i Västberga, därefter sker en planerad kontorsflytt.
Arbetstider: 08:00–16:30Dina arbetsuppgifter
Hantera och stötta i ekonomirelaterade uppgifter kopplade till fakturering, avtal och uppföljning
Ge vägledning och support till kunder, både företagskunder och privatpersoner, via inkommande telefonsamtal.
Uppdatera och rätta kunduppgifter samt hantera uppdrag.
Planera och boka kundbesök samt utföra uppdateringar och utsökningar av ärenden.
Vi söker dig som
Har minst 4 års erfarenhet av kundtjänst.
Har en avslutad gymnasieutbilning.
Har grundläggande kunskaper inom ekonomi eller fakturering.
Har förmågan att kommunicera professionellt och obehindrat på svenska och engelska.
Har god datorvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya affärssystem.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av affärssystemen IFS eller LIME.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration.
Erfarenhet av att arbeta med stora och affärskritiska kundkonton.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Kommunikativ
Flexibel
Problemlösande
Relationsskapande
Ordningsam
Lär mer här vad det innebär att vara konsult: Konsultinformation
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JGMXBN". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10001479