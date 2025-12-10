Kundservicemedarbetare inom IT - Dansktalande
Konsultuppdrag via Manpower * Stockholm eller Sundsvall * Heltid
Är du tekniskt nyfiken, serviceinriktad och talar danska flytande? Nu söker vi dig som vill arbeta i en supportroll där du hjälper användare med IT-relaterade frågor via telefon, mejl och chatt. Detta är ett konsultuppdrag via Manpower med start enligt överenskommelse.
Om rollen
I rollen som kundservicemedarbetare blir du första kontakten för användare som behöver teknisk support. Du arbetar med felsökning, guidning och ärendehantering i flera olika system. Arbetet passar dig som trivs i en roll där du kombinerar service, problemlösning och teknik.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
* Besvara IT-relaterade frågor via telefon, e-post och chatt
* Felsöka, guida och lösa tekniska problem
* Registrera och uppdatera ärenden i ärendehanteringssystem
* Följa rutiner och kunskapsartiklar för korrekt hantering
* Samarbeta med teamet och bidra till ett positivt arbetsklimat
Vem vi söker
* För att trivas och lyckas i uppdraget ser vi gärna att du:
* Har intresse för IT och service
* Lär dig snabbt och behåller lugnet även vid hög belastning
* Är strukturerad, ansvarsfull och van att arbeta i olika system
* Är en lagspelare som gillar att hjälpa andraKvalifikationer
* Mycket goda kunskaper i danska
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* Erfarenhet av att arbeta med PC-datorer (installation/underhåll)
* Grundläggande nätverkskunskap, gärna erfarenhet av VPN
Meriterande
* Erfarenhet av ServiceNow eller annat ärendehanteringssystem
* Erfarenhet från andra IT-miljöer eller supportroller
Omfattning och villkor
* Uppdragstyp: Konsultuppdrag via Manpower
* Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
* Arbetstider: Schema ca 06:45-15:45 eller 08:00-17:00
* Placering: Stockholm eller Sundsvall
* Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som rätt roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag via Manpowers ansökningsprocess. Vi arbetar med löpande urval. Ersättning
