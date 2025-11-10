Kundservicemedarbetare inom fordonsbranschen sökes!
Vår supportavdelning letar efter energiska och nyfikna individer för en roll där du får chansen att vara med och göra skillnad för våra kunder. Detta är din möjlighet att utforska och utvecklas tillsammans med ett stöttande och inspirerande team.
Om företaget Företaget är en global aktör inom fordonsbranschen, med flera välkända varumärken under samma tak. Support spelar en viktig roll i företagets ambition att skapa trygga och enkla kundresor, för alla kunder.
Du välkomnas till en kultur som präglas av långsiktighet, kvalitet och ett starkt fokus på att utveckla både människor och arbetssätt. Vi berättar mer om företaget vid ansökan och vid en första intervju.
OM TJÄNSTEN:
Tjänsten omfattar att tillsammans med de andra personerna i kundserviceteamet hjälpa kunder via telefon, mejl, sociala medier och chatt. Du kommer att hantera olika frågor om deras produkter och tjänster och även se till att kunden får hjälp via återförsäljarna. Teamet arbetar tätt tillsammans och därför är det viktigt att du är en lagspelare som drivs av att i en stimulerande arbetsmiljö nå goda resultat.
VI SÖKER DIG Vi letar efter dig som brinner för att lära sig och utvecklas. Du är nyfiken på att utforska nya möjligheter och har en inre drivkraft som motiverar dig att göra ditt bästa. Vidare är du inte bara ansvarsfull utan också en person som trivs i kundmötet och är skicklig på att skapa positiva och meningsfulla kundinteraktioner.
Vi ser även att du:
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har en god dator- och systemvana
Praktisk information Plats: Södertälje (Hovsjö) Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, tillsvidare (konsultuppdrag via Workz) Arbetstider: Kontorstider (hybridarbete möjligt när du kommit in i rollen) Ansökan: För en rättvis och fördomsfri rekrytering används ett matchningstest som första steg. Testet skickas till din e-post efter ansökan och måste slutföras för att gå vidare i processen.
Vi värderar vem du är mer än vad som står i ditt CV, och testet ger en objektiv bild av din matchning till rollen.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
(org.nr 556938-3788), https://www.workz.se/ Arbetsplats
Workz Sweden Kontakt
Joel Svensson joel.svensson@workz.se Jobbnummer
9598109