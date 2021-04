Kundservicemedarbetare Finja AB - Maxkompetens Konsult AB - Butikssäljarjobb i Borås

Maxkompetens Konsult AB / Butikssäljarjobb / Borås2021-04-12Kundservicemedarbetare till Finja ABTill Finja AB söker vi för den norska marknaden en initiativrik kundservicemedarbetare med stort intresse för såväl e-handel som byggbranschen. Vi välkomnar dig till ett team präglat av driv och entreprenörsanda med mål satta för ytterligare framgångar.2021-04-12Som kundservicemedarbetare är du en mycket viktig resurs för teamet och bolagets norska marknad. Du kommer att ansvara för den e-handel som finns i Norge och dess kunder. I din vardag kommer du att arbeta med den dagliga orderhanteringen där du registrerar och följer varje lagd order. Du möter företagets norska kunder via telefon, mail och i chatt där du besvarar inkomna frågor från såväl privatpersoner som mindre byggfirmor. Du kommer också att mer proaktivt bygga relationer till de större byggbolagen.Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande tjänst sedan tidigare tillsammans med ett brinnande intresse för service och kundhantering. Du har en mycket god datorvana med intresse för e-handel och digitala arbetsprocesser. Du hanterar norska i tal och skrift och har du utöver det även en förståelse för/erfarenhet från byggbranschen är det meriterande.Som person är du initiativrik, nyfiken och du tar ett stort ansvar för ditt och teamets arbete. Du är trygg i dig själv och ditt sätt att möta kund på ett serviceinriktat och proffsigt sätt. Självklart hanterar du också tjänstens administrativa arbetsuppgifter på ett effektivt och strukturerat vis, och du trivs med att vistas i ett bitvis högt arbetstempo som kräver god simultankapacitet och förmåga att prioritera. Välkommen till ett glatt gäng med höga ambitioner!Övrig informationPlacering: möjlighet att arbeta hemifrån alternativt placering på kontor i HässleholmStart: Snarast möjligtVaraktighet: Tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställningArbetstid: Heltid, 8-16.30Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och att vi hör av dig snarast då vi kommer att arbeta med ett löpande urval. Detta är en direkt rekrytering till vår kund Finja AB. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Alexandra Ivstam på 076-501 83 82 eller Ansökan tas emot via vår hemsida, www.maxkompetens.se. Sista ansökningsdag är den 19/4 2021. Ansökningar via e-post mottages ej pga GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentEj angivetSista dag att ansöka är 2021-04-19Maxkompetens Konsult AB5685740