Kundservicemedarbetare deltid | Anticimex | Norrköping
Lernia Bemanning AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2025-09-02
Söker du efter ett givande och roligt extrajobb? Då är konsultuppdraget som kundservicemedarbetare hos Anticimex något för dig! Skicka in din ansökan redan idag, kanske är just du vår nästa stjärna?Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
• Timanställning vid behov
• Dagtid
• Tjänstgöringsort Norrköping
Som kundservicemedarbetare hos Anticimex Skadedjursavdelning har du en rådgivande roll där du hjälper kunder genom att ge information och vägledning för att avhjälpa deras problem. Arbetet sker primärt via telefon, där du besvarar frågor, ger stöd och säkerställer att kunden får den bästa möjliga servicen. Viss hantering av kundärenden via e-post kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att hantera och följa upp kundärenden, ge professionell rådgivning samt ta emot och hantera kunders synpunkter. Du arbetar administrativt och använder olika datasystem för att dokumentera ärenden och säkerställa att kunderna får rätt hjälp.
Om dig
Vi välkomnar framför allt dig med goda kunskaper eller nyfikenhet inom administration, återkoppling och kundsupport att söka tjänsten. Om du har erfarenhet av liknande arbete och behärskar andra språk utöver svenska och engelska ser vi det som meriterande. Vi värdesätter personliga egenskaper högt och söker dig som är motiverad och har en stark vilja att lära dig. Dessa egenskaper är avgörande för att lyckas i arbetet hos oss.
OBS! Då behovet är som störst måndag till onsdag ser vi gärna att du har möjlighet att arbeta främst dessa dagar. Innan anställningen påbörjas genomför du en obligatorisk utbildning under en sammanhängande period om 10 dagar. Utbildningen ger dig rätt förutsättningar att lyckas i rollen och är en viktig del av introduktionen. Det betyder att du behöver vara tillgänglig för heltidsarbete mån-fre dina två första arbetsveckor.
Formell kompetens
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (arbete, studier, pension)
• Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
• God datavana
Meriterande
• Viss branscherfarenhet
Som en av oss
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.linkoping@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
