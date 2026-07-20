Kundservicemedarbetare dagtid
Elify Energy Group AB / Kundservicejobb / Kävlinge Visa alla kundservicejobb i Kävlinge
2026-07-20
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Elify Energy Group är en av Nordens största privatägda elhandelskoncerner och levererar el till över 250 000 kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan starten 2015 har vi vuxit snabbt och består idag av över 100 engagerade medarbetare som tillsammans driver vår fortsatta utveckling framåt. Här blir du en del av en resa mot fortsatt tillväxt i Norden!Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som en del av vårt kundserviceteam så kommer du att vara en viktig del av varje kundupplevelse. I rollen som kundservicemedarbetare kommer du främst att besvara inkommande samtal och mejl. Fokus i rollen är att leverera hög kundnöjdhet, vilket bidrar till försäljning och effektivitet.
Som en del av teamet kommer du att arbeta med:
Inkommande samtal
Mejlhantering
Chatt
Posthantering
Ärendehantering/ Återkopplingsärenden
Vem är du?
Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du har en god datorvana alternativt tidigare erfarenhet av CRM/kundsystem.
Du ska kunna arbeta såväl individuellt som i grupp.
Meriterande
Du har gärna tidigare erfarenhet av kundservice, försäljning eller motsvarande erfarenhet.
Du har tidigare erfarenhet i Officepaketet.Utbildningsbakgrund
Vi vill ge dig bästa möjliga start hos oss. Därför inleder vi anställningen med en veckas internutbildning inom elmarknaden. Du lär dig även mer om våra tjänster och hur vi arbetar. Utbildningen sker på plats med full betalning.Om tjänsten
Arbetstider: Måndag till fredag kl. 07:30-16:30.
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Lön: Fast månadslönSå ansöker du
Under vår rekryteringsprocess så genomför vi en bakgrundkontroll på alla slutkandidater.
Vid frågor eller funderingar så når du rekryteringsavdelningen via ansokan@elify.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elify Energy Group AB
(org.nr 559234-9350), https://elifyenergygroup.teamtailor.com/ Jobbnummer
10007294