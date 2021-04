Kundservicemedarbetare - Finja Betong AB - Inköpar- och marknadsjobb i Hässleholm

Finja Betong AB / Inköpar- och marknadsjobb / Hässleholm2021-04-09Finja Betong söker en kundservicemedarbetare, för anställning under vår högsäsong, med naturligt servicetänk, erfarenhet av orderläggning och förmågan att ge våra kunder den bästa kundservicen efter mottot vi vill, vi kan och vi vågar.Som kundservicemedarbetare på Finja Betong innebär dina arbetsuppgifter främst att ta emot och registrera order i vårt affärssystem Jeeves samt att svara på produktfrågor. Interna kontakter, till exempel kommunikation med logistik-, produktions- och försäljningsavdelningen är också en viktig del av arbetet. I ditt arbete ingår även att få våra återförsäljare känna att vi månar om samarbetet samt att vi tar ett stort ansvar gentemot dem och deras verksamhet.Bakgrund och egenskaperErfarenhet av arbete inom kundservice samt orderläggning i affärssystem är ett krav.Produktkunskap inom bygg & betong ses som meriterande.Arbetet kräver dessutom attDu har god datorvana.Du har ett brinnande intresse för service och kundkontakt.Du är en effektiv, noggrann och strukturerad administratör som når goda resultat.Du har god simultankapacitet och trivs i ett arbete med högt tempo i en dynamisk företagsanda.Du tar initiativ, känner och tar ansvar för arbetet som en lagmedlem.Du är positiv och gladlynt i din natur med en inställning som sprider energi till såväl kunder som kollegor.2021-04-09Tjänsten är på heltid under vår högsäsong, t.o.m. september.Intervjuer och urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Vi tar endast emot ansökningar via detta ansökningsformulär.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-19Finja Betong AB5683245